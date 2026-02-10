南韓情報機構遭突襲！ 軍警調查無人機入侵北韓事件

南韓調查人員今（10）日突襲自家情報機構，以調查政府是否與1月在北韓上空被擊落的無人機事件有關。圖為北韓公布的無人機殘骸照。（法新社）

南韓調查人員今（10）日突襲自家情報機構，以調查政府是否與1月在北韓上空被擊落的無人機事件有關。

根據《法新社》報導，北韓指責南韓在1月操控無人機撞擊開城（Kaesong），並公布據稱是被擊落無人機殘骸的照片。南韓否認政府參與其中，總統李在明稱這無異於「向北韓開槍」。

請繼續往下閱讀...

但南韓當局10日表示，正在調查3名現役軍人和1名情報機構員工。來自軍警聯合特遣隊的調查人員，突襲了18個相關地點，包括南韓國防情報司令部和國家情報院。

相關聲明稱，特遣隊將通過分析繳獲的材料和對嫌疑人進行嚴格調查，徹底查明無人機事件的真相。

值得注意的是，此前已有3名平民因涉嫌參與無人機事件而指控。其中1人已公開承認對此事負責，稱其行動是為了探測北韓平山（Pyongsan）鈾礦加工廠的輻射水平。

另外南韓前總統尹錫悅目前正因涉嫌非法派遣無人機進入北韓，為2024年底宣布戒嚴令製造藉口而接受審判。

檢方指控尹錫悅等人合謀「製造條件」，以便宣布緊急戒嚴令。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法