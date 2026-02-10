正妹偶像在北海道雪祭「穿史庫水演出」 引爆日網炎上反彈

隸屬日本地下偶像女團「Planck Stars」的愛成來來，上周末在札幌雪祭以日本學生泳裝的造型登台演出。（圖擷取自@tomatotomeeto、@planckstars社群平台「X」，本報合成）

受到強烈寒流影響，日本各地降下暴雪，全日本最北的北海道更是迎接零下低溫。日本地下偶像女團「Planck Stars」（プランクスターズ）近期受邀到札幌雪祭演出，未料多名成員卻在登台不久，突然脫下外套、露出穿著「史庫水」（スク水，日本學生泳裝，音譯）等涼爽造型表演，相關畫面目前在網上瘋傳。

綜合日媒報導，本次札幌雪祭在北海道札幌市的大通公園舉行，並邀請Planck Stars等團體擔任活動嘉賓。Planck Stars經紀公司8日在社群帳號分享演出畫面，只見團員在登台演出不久，就脫下保暖外衣，露出穿著學校泳衣和運動短褲的造型，其中1位名為愛成來來的團員，甚至還一邊拿著麥克風，一邊吃著冰淇淋與台下粉絲互動。

畫面曝光後，迅速引發Planck Stars粉絲與網友熱烈討論。部分人讚嘆偶像們不畏寒冷的精采演出，認為她們相當勇敢又漂亮；然而不少粉絲網友完全不買單，痛斥經紀公司讓偶像在雪天穿這樣演出，根本就是故意壓榨與虐待偶像，「這會凍傷吧！光看照片都感覺好冷」、「在這種極寒的天氣還這樣搞，經紀公司腦袋有問題嗎？」

隨著事件在網上延燒，經紀公司已在昨（9）日緊急發布聲明致歉，內文提到這是公司想帶給粉絲的「驚喜造型」，因此並未事先通知主辦單位，懇請大家避免對相關人士、活動主辦單位及成員個人進行過度的誹謗與中傷。經紀公司還強調，愛成來來的演出造型是她出自「本人意願」，並非受到公司運營方強迫與指示，但為防止這類行為再度發生，今後會加強演出前的事前通知義務，以及要求團員表演服裝的保暖性。

