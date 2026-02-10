正妹偶像在北海道雪祭「穿史庫水演出」 引爆日網炎上反彈

正妹偶像在北海道雪祭「穿史庫水演出」 引爆日網炎上反彈2026/02/10 14:00 即時新聞／綜合報導
隸屬日本地下偶像女團「Planck Stars」的愛成來來，上周末在札幌雪祭以日本學生泳裝的造型登台演出。（圖擷取自@tomatotomeeto、@planckstars社群平台「X」，本報合成）
受到強烈寒流影響，日本各地降下暴雪，全日本最北的北海道更是迎接零下低溫。日本地下偶像女團「Planck Stars」（プランクスターズ）近期受邀到札幌雪祭演出，未料多名成員卻在登台不久，突然脫下外套、露出穿著「史庫水」（スク水，日本學生泳裝，音譯）等涼爽造型表演，相關畫面目前在網上瘋傳。
綜合日媒報導，本次札幌雪祭在北海道札幌市的大通公園舉行，並邀請Planck Stars等團體擔任活動嘉賓。Planck Stars經紀公司8日在社群帳號分享演出畫面，只見團員在登台演出不久，就脫下保暖外衣，露出穿著學校泳衣和運動短褲的造型，其中1位名為愛成來來的團員，甚至還一邊拿著麥克風，一邊吃著冰淇淋與台下粉絲互動。
畫面曝光後，迅速引發Planck Stars粉絲與網友熱烈討論。部分人讚嘆偶像們不畏寒冷的精采演出，認為她們相當勇敢又漂亮；然而不少粉絲網友完全不買單，痛斥經紀公司讓偶像在雪天穿這樣演出，根本就是故意壓榨與虐待偶像，「這會凍傷吧！光看照片都感覺好冷」、「在這種極寒的天氣還這樣搞，經紀公司腦袋有問題嗎？」
隨著事件在網上延燒，經紀公司已在昨（9）日緊急發布聲明致歉，內文提到這是公司想帶給粉絲的「驚喜造型」，因此並未事先通知主辦單位，懇請大家避免對相關人士、活動主辦單位及成員個人進行過度的誹謗與中傷。經紀公司還強調，愛成來來的演出造型是她出自「本人意願」，並非受到公司運營方強迫與指示，但為防止這類行為再度發生，今後會加強演出前的事前通知義務，以及要求團員表演服裝的保暖性。
【次は名古屋に行くぜ】— プランクスターズ | official （@planckstars） February 8, 2026
02/14 名古屋ライブ
02/15 名古屋ライブ
02/16 名古屋でなんかするぜ
02/17 名古屋でなんかするぜ
02/18 SHAKILAMOの主催にでるぜ
みんな名古屋でスケジュールおさえてくれ！
詳細は近日中にはだすぜ！！#プラスタ名古屋遠征 pic.twitter.com/2uiOvlYTSg
なにしてるの…愛成来来… pic.twitter.com/QO9t87eJrR— プランクスターズ | official （@planckstars） February 8, 2026
全員格好おかしい #さっぽろ雪まつり pic.twitter.com/RADasSUPUd— プランクスターズ | official （@planckstars） February 8, 2026
ソリで退場すな、歩け #さっぽろ雪まつり pic.twitter.com/MbeykbjoXT— プランクスターズ | official （@planckstars） February 8, 2026
アイスをあげるらいらい— ぽƕⳣﾞ （ Д ） ﾟ ﾟ （@tomatotomeeto） February 8, 2026
てかなんでアイスくっとんねん pic.twitter.com/bPwJOZrFLd
開演前の注意事項で— ぽƕⳣﾞ （ Д ） ﾟ ﾟ （@tomatotomeeto） February 9, 2026
柵は絶対触らないで〜
ジャンプ何回もしないでね〜
腕振り回さないでね〜
押さないでね〜
危ないからね〜
守らなかったら中止だよ〜
ヲタク信用されてなさすぎるだろ、、、
と思ったらこれで登場してしぬ#さっぽろ雪まつり2026#プランクスターズ #プラスタ#愛成来来 pic.twitter.com/EBReXQmQjg
さっぽろ雪まつり、スクール水着出演の件について pic.twitter.com/34zFdb0l1t— プランクスターズ | official （@planckstars） February 9, 2026