引爆畫面曝！義大利劫匪高速公路攔截炸運鈔車 與憲兵爆槍戰

義大利在當地時間2月9日上午8時許爆發重大武裝搶案，約8至10名蒙面劫匪，在高速公路上埋伏運鈔車，劫匪火力強大，用炸彈引爆運鈔車，還持AK-47與緊急到來的義大利憲兵展開槍戰，最後劫匪逃逸，軍警追捕中。

綜合外媒報導，義大利普利亞（Puglia）大區發生重大武裝搶案，約8至10名蒙面劫匪，開著偽裝成警車的車輛，在連接萊切（Lecce）與布林迪西（Brindisi）的613號高速公路靠近圖圖拉諾（Tuturano）路段，將1輛貨車橫放並縱火，還在地面撒釘子來封鎖交通，迫使Battistolli集團的運鈔車停下。

隨後劫匪向運鈔車開槍、投擲煙霧彈，並使用炸藥強行炸開運鈔車車門和保險箱，爆炸瞬間被一旁的行車紀錄器給拍下，運鈔車車體變形，但未炸開保險櫃，爆炸過程中與趕來的義大利憲兵卡賓槍騎兵（Carabinieri）發生槍戰。

最終搶劫未得手，劫匪沿路劫持路過民眾的車輛逃亡，軍警成功逮捕2名企圖徒步逃跑的嫌犯，所幸這起事件並未造成任何警民傷亡，劫匪也未得手大量現金，目前相關單位仍持續搜捕在逃嫌犯。

