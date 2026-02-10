為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！美軍「反毒戰」太平洋再奪2命 累計130死挨批非法處決

    2026/02/10 10:19 編譯陳成良／綜合報導
    美國南方司令部昨（9）日於社群平台X公開影片截圖，顯示美軍在東太平洋偵獲一艘疑似運毒船。（圖取自美國南方司令部X帳號）

    美軍在太平洋執行的「海上反毒戰爭」正引發國際法爭議。美國南方司令部昨（9）日證實，美軍在東太平洋執行最新一次精準打擊，擊沉一艘「疑似運毒船」，造成2人死亡、1人獲救。自去年9 川普政府啟動這場將掃毒升格為「反恐」級別的行動以來，美軍已在公海發動38次攻擊，累計奪走至少130條人命。

    法新社報導，這項由川普政府主導的軍事行動，將委內瑞拉境內的販毒組織定義為「毒梟恐怖份子（Narco-terrorists）」，並宣稱美國正與其處於戰爭狀態。然而，這場行動當初鎖定的政治目標、委內瑞拉左翼領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），已於今年1月遭美軍特種部隊抓獲，目前正關押在美國境內受審。

    馬杜羅曾多次指控，美軍的轟炸只是強推政權更迭的藉口。令外界質疑的是，即便馬杜羅已淪為階下囚，美軍並未停止在加勒比海與太平洋的打擊任務。昨日的行動已是馬杜洛被捕後發生的第3起致命打擊，顯示美軍已將此類「海上獵殺」視為常態化的執法手段。

    拿不出販毒證據 遭家屬控訴非法殺戮

    儘管南方司令部在聲明中堅稱死者為恐怖份子，但川普政府至今未能提供任何實質證據，證明遭擊毀的船隻確實載有毒品。這類在公海「先炸再說」且缺乏法律審判程序的模式，已引起國際人權團體強烈反彈。

    法律反擊也已隨之而來。上個月，兩名遭美軍炸死的千里達男子家屬，已正式向美國政府提起「非法殺戮」訴訟。家屬指稱，美軍在去年10月的一場行動中判斷錯誤，導致平民無端喪命，要求美方給出交代。

    面對質疑，川普政府則強調美軍正有效地與毒梟處於「戰爭狀態」。目前南方司令部已將生還者交由美國海岸防衛隊（US Coast Guard）處理，並啟動搜救與後續調查。

