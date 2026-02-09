為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

    2026/02/09 03:00 中央社

    美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。

    法新社報導，保守派的高市早苗在這次日本眾議院選舉投票前獲得美國總統川普背書。她所屬的自由民主黨拿下超過2/3席次。

    貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「首相宣布提前大選…天啊，她今天確實大獲全勝。」

    「她將在國會取得2/3多數，川普總統上週也為她背書。她是很棒的盟友，與總統關係深厚。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」

    川普5日在社群媒體上支持高市，同時罕見地在選舉結果出爐前，就預告她將於3月19日訪問白宮。

    他在貼文中表示，美日正攜手推動一項「非常重大貿易協議」，同時在國家安全方面進行合作，強調自己「給予完全而且全面的背書」。

    高市今天則在X平台發文感謝川普「溫暖的話語」寫道：「我們同盟的潛力是無限的。」

    美、日2024年雙邊貿易總額達3170億美元，兩國長期維持安全同盟關係，約有5萬名美軍駐紮日本，是美軍在亞太地區部署的關鍵樞紐。（編譯：何宏儒）1150209

