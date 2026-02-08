為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏都拉斯新總統密會川普 證實考慮「轉向台灣」

    2026/02/08 12:33 編譯陳成良／綜合報導
    宏都拉斯總統阿斯夫拉7日與美國總統川普（右）在佛州海湖莊園會晤。（法新社）

    宏都拉斯總統阿斯夫拉7日與美國總統川普（右）在佛州海湖莊園會晤。（法新社）

    宏都拉斯與中國建交不到三年，外交立場恐再度劇變。美國總統川普昨（7）日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），接見他全力支持的宏國新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。雙方除確認國安與貿易夥伴關係外，阿斯富拉更明確表態，正考慮將外交承認從中國轉回台灣。

    考慮棄中投台 重回台灣懷抱

    《法新社》報導，被支持者暱稱為「狄托」（Tito）的阿斯夫拉，是一名保守派商人，在川普的強力背書下贏得大選，並於上週正式就職。川普在社群平台 Truth Social 發文大讚：「我與我的朋友、宏都拉斯總統阿斯夫拉進行了重要會談，他和我擁有許多相同的『美國優先』價值觀，我們在安全領域有密切合作。」

    最令各界關注的是，阿斯夫拉接替了任內與台灣斷交、投向北京懷抱的左翼領袖卡蕬楚（Xiomara Castro）。阿斯夫拉在會談後證實，他正重新審視宏國的外交方針，考慮將外交承認從北京轉回「自我統治的台灣」。此舉被視為川普施壓拉丁美洲各國，在華盛頓與北京之間選邊站的重大訊號。


    與魯比歐敲定自由貿易協議

    阿斯夫拉在就職前，已於今年1月12日先與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會晤，雙方當時即宣布啟動自由貿易協定（FTA）的談判計畫。阿斯富拉的勝選，標誌著川普在拉丁美洲成功扶植了又一個保守派盟友；目前智利、玻利維亞、秘魯與阿根廷等國，均已由主打打擊犯罪、親美派領袖掌權。

