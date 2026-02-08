為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    以色列總理尼坦雅胡2/11會川普　討論美伊核談判

    2026/02/08 05:00 中央社

    以色列總理尼坦雅胡的辦公室今天宣布，尼坦雅胡預計本月11日在華府會晤美國總統川普，兩人屆時將討論美國與伊朗的核談判事務。

    路透社報導，伊朗與美國官員昨天在阿曼首都馬斯開特（Muscat）間接進行核談判，雙方均表示預期很快就會再次召開會談。

    尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室透過聲明指出，他認為談判必須要求限制伊朗的彈道飛彈，以及要求德黑蘭停止支援隸屬伊朗陣營的其他武裝團體。

    尼坦雅胡擬本月11日與川普（Donald Trump）見面，這將是川普去年1月重返白宮以來兩人第7次會談。

    另一方面，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體表示，川普與伊朗談判的首席代表魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）今天造訪了目前位於阿拉伯海的美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。

    魏科夫在自己的社群媒體帳號發文寫道，林肯號及其打擊群正「保障我們的安全，並支持川普總統以實力達成和平的訊息」。

    伊朗先前鎮壓國內大規模反政府示威，引發川普加強對德黑蘭的警告力度時，林肯號於今年1月抵達中東地區。（編譯：洪培英）1150208

