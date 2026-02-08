為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    米蘭萬人上街抗議冬奧　與警方爆衝突6人被拘留

    2026/02/08 04:12 中央社

    據估有1萬人今天走上義大利米蘭街頭，抗議正在當地舉行的冬季奧運會，期間約百人脫離主要示威隊伍，對警察投擲鞭炮、煙霧彈、瓶子和石頭，警方則以催淚瓦斯和高壓水炮進行驅散並拘留6人。

    法新社報導，除前述衝突外，這場於冬奧開幕隔天舉行的抗議遊行大致維持和平基調。

    警方消息人士表示，有6人在衝突中被拘留。

    由於義大利西北部城市杜林（Turin）上週末的抗議活動爆發激烈衝突，造成逾百名警察受傷，警方今天高度戒備。

    抗議群眾手拿橫幅，抨擊人工造雪、砍伐樹木以及義大利金融及時尚之都米蘭的住房危機等諸多議題。

    現年29歲的示威者米薩納（Francesca Missana）告訴法新社：「從環境或社會角度來看，奧運已不再具有永續性，它的時代結束了。」

    本屆冬奧的批評者指出，相關基礎設施衝擊脆弱的山區環境，且人工造雪耗費大量能源與水資源。

    也有抗議者談到，冬奧主辦城市之一的米蘭因稅制吸引大批富裕人士湧入，導致當地生活成本高漲，許多原本的居民被壓得喘不過氣。

    這場抗議遊行是由工會、居住權團體及其他倡議人士號召舉行。

    一名示威者的橫幅寫道：「讓我們奪回城市、解放山林！」另一人則拿著畫有水滴的海報，上面寫著：「奧運快把我榨乾了。」

    國際奧林匹克委員會（IOC）表示，奧運很大程度上是使用現有設施，讓這項體育盛事更具永續性。（編譯：洪培英）1150208

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播