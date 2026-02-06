觀看次數破億！高市早苗競選影片曝光

日本自民黨釋出一支高市早苗官方宣傳影片，結果在YouTube上架短短幾天，影片就有破億人次觀看。（取自自民黨YT頻道）

日本眾議院大選將於8日登場，自民黨近日釋出一支高市早苗官方宣傳影片，結果在YouTube上架短短幾天，影片就有破億人次觀看，引發網路熱議。

自民黨官方YouTube上個月26日釋出高市早苗官方競選影片，高市早苗在影片中表示：「我是高市早苗。不願挑戰的國家，是沒有未來的。僅止於防守的政治，是無法產生希望的。未來，是要靠自己的雙手去開創的東西。自民黨將會站在最前線，不逃避、不動搖，果斷決策。讓努力的人得到回報，在困難時互相扶持，邁向一個能懷抱夢想工作的國家。讓日本列島，變得更強大、更富饒。與各位並肩同行，自民黨。」

而這段30秒左右的影片，上架10天內就突破了一億人次觀看，截至目前已有超過1.3億點閱。

不過，日本參政黨黨魁神谷宗幣在X上發文表示，其他政黨在「空戰」投入了大量資金。有日媒指出，參政黨1月23日在官方YouTube也發布了官方競選影片，目前有1300 萬次觀看，而高市早苗競選影片的觀看次數，是一個異常驚人的數字。有曾任自民黨副大臣的官員指出，自民黨在社群媒體廣告宣傳費上，投入了前所未有的巨額資金。

