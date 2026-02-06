為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    觀看次數破億！高市早苗競選影片曝光

    2026/02/06 18:11 即時新聞／綜合報導
    日本自民黨釋出一支高市早苗官方宣傳影片，結果在YouTube上架短短幾天，影片就有破億人次觀看。（取自自民黨YT頻道）

    日本自民黨釋出一支高市早苗官方宣傳影片，結果在YouTube上架短短幾天，影片就有破億人次觀看。（取自自民黨YT頻道）

    日本眾議院大選將於8日登場，自民黨近日釋出一支高市早苗官方宣傳影片，結果在YouTube上架短短幾天，影片就有破億人次觀看，引發網路熱議。

    自民黨官方YouTube上個月26日釋出高市早苗官方競選影片，高市早苗在影片中表示：「我是高市早苗。不願挑戰的國家，是沒有未來的。僅止於防守的政治，是無法產生希望的。未來，是要靠自己的雙手去開創的東西。自民黨將會站在最前線，不逃避、不動搖，果斷決策。讓努力的人得到回報，在困難時互相扶持，邁向一個能懷抱夢想工作的國家。讓日本列島，變得更強大、更富饒。與各位並肩同行，自民黨。」

    而這段30秒左右的影片，上架10天內就突破了一億人次觀看，截至目前已有超過1.3億點閱。

    不過，日本參政黨黨魁神谷宗幣在X上發文表示，其他政黨在「空戰」投入了大量資金。有日媒指出，參政黨1月23日在官方YouTube也發布了官方競選影片，目前有1300 萬次觀看，而高市早苗競選影片的觀看次數，是一個異常驚人的數字。有曾任自民黨副大臣的官員指出，自民黨在社群媒體廣告宣傳費上，投入了前所未有的巨額資金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播