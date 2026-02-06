為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南加7旬婦開賓士撞超市「多人壓車下」至少3死2命危

    2026/02/06 11:22 即時新聞／綜合報導
    美國洛杉磯西木區一家大華超市（99 Ranch Market）外，聚集大批警消人員處理事故。（美聯社）

    美國加州洛杉磯市西木區（Westwood）昨天（5日）驚傳重大事故，一輛賓士轎車撞進鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的一家大華超市（99 Ranch Market），造成3死多傷悲劇。肇事駕駛是一名7旬婦女，事故原因尚待釐清，警方初步排除蓄意攻擊。

    綜合美媒報導，事發當午12時許，洛杉磯消防局表示，該名女駕駛先撞倒一名自行車騎士，又繼續行駛約一個街區後，撞進超市的烘焙區，導致多人被困在車下。3名顧客當場死亡，3人皆非UCLA學生，另外6名傷者中有2人情況危急。

    警方表示，事故原因仍待查明，但看起來並非蓄意行為，相關單位正調查肇事駕駛是否因身體健康因素導致車輛失控。

    多名目擊者表示，事發時先聽到一聲巨響，宛如爆炸般連地面都能感受到震動，玻璃也碎裂一地，超市內佈滿粉塵，「人們驚慌地從超市中跑出來」。警消人員抵達後，看到「抬出用白布蓋住的遺體」。

    住在附近的民眾回憶，當時在屋內聽到很大的噪音，以為又發生了抗議活動。另有民眾感嘆事故奪去多人性命，「我數不清在那家麵包店買過多少杯咖啡了。」

