    國際

    美國宣布提供古巴1.9億援助 古巴總統稱願展開對話

    2026/02/06 11:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國政府5日宣布，向陷入危機的古巴提供600萬美元援助。圖為在古巴停電期間點燃煤炭做晚飯的民眾。（美聯社）

    美國政府5日宣布，向陷入危機的古巴提供600萬美元援助。圖為在古巴停電期間點燃煤炭做晚飯的民眾。（美聯社）

    隨著古巴人道危機加劇，兩國關係日益緊張。對此美國政府5日宣布，向古巴提供600萬美元（約台幣1.9億元）援助。而古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel，以下簡稱卡奈）同日稍早指責美國實施封鎖同時，稱願與美國對話。

    根據《美聯社》報導，美國這筆援助主要用於幫助古巴東部地區，該地區去年底遭受颶風梅麗莎（Melissa）重創。美國國務院高級官員萊文（Jeremy Lewin）5日表示，援助物資包括大米、豆類、義大利麵、金槍魚罐頭等，由國際天主教會和明愛會（Caritas）負責運送。

    萊文警告，美國駐古巴大使館官員將深入災區，確保古巴政權不會挪用援助資金，也不會將其政治化。

    萊文否認美國襲擊委內瑞拉逮捕總統馬杜羅後，停止從委內瑞拉向古巴輸送石油是造成古巴人道危機的原因。

    萊文指責，多年來古巴將所有資源囤積在少數幾個昏聵老人手中，供養他們的爪牙和安全機構。萊文說「為什麼他們得不到食物？這並非因為我們阻止非法委內瑞拉石油繼續讓卡斯楚（Raúl Castro，古巴前總統）發財。而是因為政府連糧食都供應不足。古巴政府擁有數十億美元，卻不用來為民眾購買食物。」

    值得注意的是，在萊文發表此言論的數小時前，卡奈舉行1場僅限記者參與的記者會。

    卡奈在記者會上將美國總統川普近期威脅對任何向古巴出售或提供石油的國家徵收關稅的行為描述為「能源封鎖」。強調美國行動影響古巴的交通、醫院、學校、旅遊業和糧食生產。

    卡奈強調，古巴願意在特定條件下與美國對話，這些條件包括尊重古巴主權，以及「不涉及可能被視為干涉古巴內政的敏感問題」。

    卡奈承諾，他將在1週內公布有關古巴當前局勢以及政府將如何應對的詳細情況。他說「我知道我們將經歷一段艱難時期。但我們將憑藉創造性的韌性，共同克服這些困難。」

