川普稱美俄最後核武條約「糟糕協議」 呼籲制定全新條約

美俄兩國之間最後1份核條約《新削減戰略武器條約》已到期，對此美國總統川普呼籲制定新條約。（歐新社）

美俄兩國之間最後一份核條約《新削減戰略武器條約》已到期，加劇人們對不受約束的核武軍備競賽的擔憂。俄羅斯5日表示，對僅存核武條約到期感到遺憾，川普則宣稱反對維持該條約的限制，並希望達成更好的協議。

根據《美聯社》報導，克里姆林宮顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，俄羅斯總統普廷4日與中國領導人習近平討論該條約到期問題，並指出美國沒有回應他提出的延長條約期限提議。

請繼續往下閱讀...

普廷強調，接下來俄羅斯將在對安全形勢進行全面分析的基礎上，以平衡和負責任的方式採取行動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，俄羅斯對條約到期抱持負面態度，並對此感到遺憾。他補充，俄羅斯將繼續秉持負責任且徹底的核武穩定政策，但首要原則仍是維護國家利益。

川普則對條約到期抱持不同態度。他在真實社群上發文說「與其延長《新削減戰略武器條約》（這是美國談判達成的1項糟糕協議，且除了其他所有問題之外，它還遭到了嚴重違反），我們應該讓我們的核專家著手制定1項新的、改進的、現代化的條約，使其能夠長期有效。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法