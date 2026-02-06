台積電熊本二廠改採3奈米 矢板明夫：高市自民黨選情大加分

日本資深媒體人矢板明夫指出，台積電代表台灣送來了大禮，對高市自民黨的選情無疑有很大加分。（路透資料照）

全球晶圓代工龍頭廠台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，並宣布正在興建中的日本熊本第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產。日本資深媒體人矢板明夫指出，這是當天最重磅消息，日本國內將首度量產最先進的半導體，設備投資額也預計突破原定的139億美元（約新台幣4400億元）。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，魏哲家還特地帶著高市在2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家。——我的「日本經濟強韌化計畫」》，說自己一直是高市的支持者，高市當場露出了非常驚訝且開心的表情。

請繼續往下閱讀...

高市5日晚間在社群媒體X發文表示，3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先進半導體技術。強調過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

高市轉述了魏哲家高度肯定高市內閣在AI與半導體領域積極支援國內投資的政策方針，以及在生成式AI、自動駕駛、AI機器人等最前沿領域，透過投資促進、需求創造與人才培育所推動的整體戰略。

高市進一步指出，以台積電進駐為契機而加速形成的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣提出「地方未來戰略」中「產業群聚」政策的領頭案例。現在，經濟效益已擴散至整個九州地區。「矽島九州」正在復活。

矢板明夫強調，在眾議院選舉倒數計時的緊要關頭，台積電代表台灣送來了大禮，5日可以看到日本網上，都是一片非常樂見、感謝、感動等等的留言，對高市自民黨的選情無疑有很大的加分。相信今後的台日合作將越來越密切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法