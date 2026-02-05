差2兆元！俄羅斯實際軍事支出 遠高於官方數據

俄羅斯試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際飛彈。（美聯社檔案照）

德國對外情報機關4日罕見公開警告，俄羅斯實際投入軍事的支出，遠比官方公布的數字還高，而且俄國軍事支出不僅用於烏克蘭戰爭，也正加速強化對北大西洋公約組織（NATO）東翼的軍事力量。

《法新社》4日報導，德國聯邦情報局（BND）4日表示，該局對俄羅斯預算數據的分析顯示，俄國在2022年、2023年的實際軍事支出，比官方報告的數字高66%。該局在這份罕見的公開聲明中指出，俄羅斯對「國防支出」的定義，與北約採用的標準不同，排除如軍事建設、資訊科技計畫，以及現役軍人眷屬福利等支出項目。BND指出，若將這些以及其他「隱藏」項目納入計算，俄國2024年實際軍費支出高達2020億歐元（約7.5兆台幣），而非俄國官方公布的1400億歐元（約5.2兆台幣）。

根據BND估算，俄國2025年前3季實際軍費支出已達1630億歐元（約6兆台幣），也明顯與官方公佈的1180億歐元有一段差距。綜合各項軍事開支，估計俄國去年軍費佔其經濟產值約10%、佔政府總預算的一半。

該局表示，「這些數據具體呈現俄羅斯對歐洲構成與日俱增的威脅」，這些資金不僅被用於對烏克蘭戰爭，「也用於擴張其軍事能力，尤其強化對北約東側防線的軍事力量」。

BND局長葉格（Martin Jaeger）去年10月曾向國會議員表示，俄羅斯決心將其「勢力範圍更往西擴張，伸入歐洲」，他警告，「為了達成這個目標，俄國將不會迴避，在必要時與北約發生直接軍事對抗」。

