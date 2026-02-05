驚悚畫面曝光！電梯內慶生氣球突爆炸 外送員與女大生慘遭火吻

印度孟買阿莫爾大廈的電梯內日前發生一起「氫氣氣球」爆炸意外，共造成2人多處燒傷。（擷取自X@Deadlykalesh）

印度孟買戈雷加奧恩（Goregaon）的「阿莫爾大廈」（Amol Tower）日前發生一起驚悚的氣球爆炸意外。一名外送員在運送慶生用「氫氣氣球」時，氣球竟在電梯內突然起火爆炸，猛烈火勢瞬間吞噬電梯廂，導致外送員與另一名的女大學生全身多處燒傷。目前警方已針對氣球業者未提供安全保障及指引的疏忽行為，正式立案展開調查。

綜合外媒報導，監視器畫面顯示，事發於2月2日晚間，32歲的外送員馬哈托（Raju Kumar Mahato）正提著一大袋裝有「10到12顆氣球」的塑膠袋，準備送往住戶家中供慶生使用。然而，就在電梯門關閉後沒多久，馬哈托手中的氣球突然毫無預警地起火爆炸，火舌在狹小的密閉空間內瞬間竄升，劇烈的爆炸火花甚至一度吞噬了監視鏡頭，險象環生。

請繼續往下閱讀...

在場除了馬哈托，還有一名正值花樣年華的21歲學生塔普里亞（Himani Tapriya）也因此不幸受害，塔普里亞當晚才剛抵達孟買，準備前往阿莫爾大廈探望阿姨，不料在搭乘電梯上樓的短短幾十秒內遭遇火吻，造成其手臂、頸部及腹部嚴重燒燙傷。

塔普里亞表示，當時突然發生的爆炸，讓她措手不及並感覺渾身劇痛，她也指控，認為這起事故完全是由於外送員雇主的疏忽與魯莽行為造成。

馬哈托本人亦在事故中被火燒傷，目前他與塔普里亞兩人經送醫治療後已脫離險境，而另一名同樣搭乘電梯的（深色衣服）男子因離氣球較遠，所幸並無大礙。

孟買戈雷加奧恩警方已依據相關法條，對氣球店老闆賈斯瓦（T.K. Jaiswal）以「疏忽職守」罪名立案調查，警方指出，業者在交付易燃氣體填充的氣球時，未對員工進行安全培訓，也未告知其運送風險。

???? Mumbai, Maharashtra: Gas-filled balloons caught fire and exploded inside a residential lift in Goregaon. CCTV shows sudden flames, panic, and a narrow escape. Two injured. Safety ignored, danger invited. pic.twitter.com/I6NHrzEvpF — Deadly Kalesh （@Deadlykalesh） February 4, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法