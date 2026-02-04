中共執政正當性端看「1數字」 WSJ：得靠統計學奇蹟才能達成

5%成長目標已成中國當局的「政治緊身衣」。（路透）

中國國有國投證券前首席經濟學家高善文2024年12月在華府一場論壇上表示，疫情與房市泡沫破裂，使中國的經濟成長平均約2%，他推測，未來3到5年，中國的經濟成長可能介於3%至4%之間，「不過我們知道，官方數據將始終在5%左右」。

華爾街日報4日報導，高善文之後被噤聲，但他的坦率之言似乎正獲得印證。過去3年，中國的經濟成長始終保持5%左右，「這是一場在房市陷於困境、通縮壓力揮之不去，以及西方致力與『中國製造』脫鉤的背景下上演的『統計學奇蹟』」，而今年的信號亦十分明確：「5%左右的時代」將憑藉政治意志再續一年。

報導說，一名中國高級政策顧問指稱，5%這個數字已成為「政治緊身衣」，過去幾年，每一次重大會議上，北京高層總會強調2035中國實現經濟總量與人均收入翻倍的目標。

為了達此目標，中國必須維持4.7%至5%的經濟成長，這位經濟顧問表示，「對習近平來說，保持這樣的增長速度已不僅僅是一個經濟目標，而是一個衡量共產黨執政正當性的指標」。

報導指出，數十年來，中國的成長引擎一直由地方官員驅動，而他們升遷的關鍵指標就是GDP成長。但這套體系已經走不下去了。儘管經濟成長目標由中央政府設定，但地方政府承擔了大約85%的支出，如今他們陷入困境，一邊被要求「製造」增長，一邊又被債務大山壓得喘不過氣來。

該局面暴露中國政府試圖轉向消費驅動型增長的徒勞。對於一位省級領導來說，下令推動一個毫無實際用途的基建項目，要比說服一個憂心忡忡的居民花掉儲蓄去買一輛新車容易得多。投資是國家可以動用的一個槓桿；消費則需要信心，而信心無法靠一紙政令確立。

報導說，隨著各省最終確定其2026年目標，這種緊張關係正在顯現。雖然像廣東這樣的經濟大省正引入更具彈性的4.5%至5%目標區間，但其他地區仍在恪守「5%左右」的指令。

這名顧問指出，「在美國，領導人由關心自己錢袋子的選民來評判，在中國，他們則由關心能否完成指標的上級來評判」。

對習近平來說，2035年的里程碑目標比家庭財富或房地產穩定等棘手的現實更重要。5%的目標已成為一個政治盾牌，用以捍衛中國模式的優越性，即便國家指令與經濟現實割裂，正擴大為一道難以跨越的鴻溝。

