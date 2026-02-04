等於百億顆氫彈爆炸！超巨太陽黑子正轉向我們 火力範圍籠罩地球

太陽黑子4366（紅圈處）最近相當活躍，至今已爆發至少3次強度最大的X級閃焰。（圖翻攝自X:@MatthewCappucci）

過去這幾天，太陽爆發一系列強大的太陽閃焰（solar flare），其中包括強度最高的X級噴發，「罪魁禍首」就是新誕生的太陽黑子「4366」（sunspot 4366）。美國知名氣象學家卡普奇（Matthew Cappucci）說，急遽膨脹的4366磁場非常不穩定，相當容易引發「日冕巨量噴發」（CME），而且4366正慢慢直面地球，未來CME若發生，地球恐剛好籠罩在它的火力範圍之內！

太陽閃焰（又稱太陽耀斑）指的是太陽表面局部區域突然爆發的劇烈能量釋放現象，是太陽系內最猛烈的爆發活動之一，能夠在幾分鐘到幾小時內釋放巨量電磁輻射（X射線、紫外線）與高能粒子，科學家依X射線通量將耀斑分為5個等級（由弱到強依序為A、B、C、M、X），強度最大的X級能量相當於百億顆氫彈同時爆炸，通常伴隨太陽黑子活動。而太陽黑子是我們從地球觀測到的太陽表面上出現的黑暗斑點，因為強烈磁場抑制對流而導致溫度比周圍低，因此看起來比太陽其他部分更暗。

請繼續往下閱讀...

目前太陽活動正處於「第25週期高峰」（Solar Cycle 25，因科學界1755年才開始對太陽黑子活動進行系統化的持續觀測，1755年2月開始將太陽活動週期定義為第1週期，太陽活動約每11年循環一次，現時為第25週期），據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）估計，第25週期落在2024年11月至2026年3月間，現在太陽週期理論上已略過第25週期的高峰期，準備進入衰退階段，但仍可能出現極端強烈的閃焰事件，也就是在此時突然出現了黑子4366。

太陽蹦出黑子4366，本月初開啟「暴躁模式」，已爆發至少3次強度最大的X級閃焰，此外還有多次Ｍ級噴發，不僅是2026年以來最強，也是2024年10月以後的最大值。美國氣象學家卡普奇今天（4日）在X平台發文指出，4366在幾天前根本就不存在，但現在卻急遽膨脹到將近1859年「卡靈頓黑子群」（Carrington Event，有觀測記錄以來人類經歷過最強一次太陽風暴，導致當時全球電報系統系統癱瘓並引發數起火災）那個著名黑子的一半大小，寬度甚至超過地球10倍，大到非常誇張。

卡普奇指出，「太陽黑子可以簡單想成太陽表面出現的暗色區域，就像人身上的瘀青一樣，裡面的磁場非常強烈又不穩定，很容易引發太陽閃焰或日冕巨量噴發。所謂太陽閃焰，就是突然爆發出來的強光和電磁輻射，會用光速往外傳播，而CME則常在閃焰後出現，可以把它想像成更『集中』的磁場衝擊波，一旦撞到地球，就會干擾地球的磁場，甚至引發強烈極光。這個黑子目前活動非常激烈，已經連續發生3次最強等級的X級閃焰。隨著它逐漸轉到太陽東側，將會直接面對地球，未來如果真的噴發出CME，地球可能就會剛好籠罩在它的火力範圍之內。」

卡普奇最後說，「雖然現在還無法確定會不會真的發生，但未來這一週後半段的太陽活動很值得關注，極光秀也許會非常熱鬧，大家千萬別錯過！」

Adjusted text: An enormous sunspot — 4366 — is turning toward Earth. A few days ago, it didn’t exist. It’s more than 10 times wider than Earth… absolutely massive.



Sunspots are bruise-like discolorations on the surface of the sun that throb and pulsate with magnetic energy.… https://t.co/RGbAgMuG51 pic.twitter.com/EZUQjmO8Zj — Matthew Cappucci （@MatthewCappucci） February 3, 2026

太陽黑子4366最近相當活躍，至今已爆發至少3次強度最大的X級閃焰。（圖翻攝自X:@MatthewCappucci）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法