物理學巨擘霍金登「蘿莉島」畫面曝 艾普斯坦助他完成一夢想

美國司法部上月底公布迄今為止最大一批的已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案文件，已故英國知名物理學家霍金（Stephen Hawking）也曾造訪惡名昭彰的艾普斯坦私人島嶼上，不過霍金並未有任何針對他的指控，一個對話文件顯示，艾普斯坦還助霍金圓了潛水夢。

綜合外媒報導，艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James），因涉嫌組織大規模的未成年性交易活動，而成為惡名昭彰的「蘿莉島」，已故英國知名物理學家霍金赫然出現在艾普斯坦私人島嶼登島名單上，引發外界討論。

不過霍金曾於2006年出席在艾普斯坦島上舉行的科學會議，據稱會議的主題是引力，證據顯示霍金沒有參與任何涉及未成年人的性犯罪活動；報導指出，艾普斯坦經常資助學界，拉攏知識分子來提升自己的聲譽。

而另一份對話文件顯示，艾普斯坦曾向某人表示：「當霍金來到我的島上，說他的夢想是去潛水，我用膠帶把他的頭固定在高背椅上，然後把他送進私人潛水艇，超有趣。」

