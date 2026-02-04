薩摩耶犬被屁孩燒死！江蘇飼主討公道被「請喝茶」、微博清空禁評

中國江蘇一隻薩摩耶犬被活活燒死，飼主被警察帶去喝茶後，微博帳號直接被清空、禁評。（擷取自X）

中國江蘇連雲港市東海縣近日發生一起殘忍虐犬事件。一隻被飼養長達7年的薩摩耶犬，竟遭兩名男童將點燃的煙火丟入籠內，活活燒死。更令飼主心寒的是，肇事男童家長不僅拒絕道歉，還僅願賠償6000元人民幣（約新台幣2.7萬元）了事，甚至冷回「不就是一條狗」。飼主將事件曝光後，卻疑似遭到公權力施壓，不僅被要求私下和解，社群帳號也遭清空，引發輿論譁然。

綜合中媒報導，事件發生在1日中午，姜姓女子飼養在社區籠內的薩摩耶犬「小旺」，遭兩名男童在玩煙火時，將已點燃的煙火丟入狗籠，瞬間引燃籠內遮布，火勢迅速蔓延。監視器畫面中，可清楚聽見狗狗不斷哀嚎慘叫，最終被活活燒死，畫面令人不忍。

警方介入調解時，男童家長卻辯稱孩子只是「不懂事的惡作劇」，提出以賠償6000元人民幣，或再買一隻狗作為補償。當飼主要求對方在社區住戶群組公開道歉時，對方態度轉趨強硬，回嗆「不就是一條狗，有必要上綱上線嗎？不要影響我們名聲」，讓姜女無法接受，堅持拒絕私下和解。

姜女指出，2日上午警方與物業人員疑似強行將狗屍帶走「處理」，她拍攝過程中還遭人搶奪手機，並被持續要求以6000元私了，甚至有人恐嚇其70歲的祖母，稱肇事孩子「有背景」，催促她盡快和解。此外，她在小紅書發布的相關貼文與影片也疑似遭下架。

不過，其中一名男童的家長已發布道歉影片與道歉信，聲稱事發當天接獲派出所通知後，已第一時間到場配合處理，並表示雙方已在調解下達成共識，兩名男童家庭各賠償3000元人民幣（共6000元），完成轉帳並簽署調解協議，也已向狗主人致歉。

飼主隨後發文表示，在律師與相關部門協助下，已與對方達成和解。然而，旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」今（4）日再度爆料，隨著輿論持續延燒，飼主疑似被警方帶去「喝茶」，其帳號隨後被清空，並更換登入設備，以官方語氣發文自稱是小旺的主人，強調雙方已和解，並關閉留言區，禁止轉發與評論，整起事件再度引發外界質疑。

