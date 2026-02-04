為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美前第一夫人前夫捲命案！涉殺64歲妻 一級謀殺罪起訴

    2026/02/04 08:46 即時新聞／綜合報導
    史蒂文森因涉嫌殺害64歲的妻子琳達，被大陪審團以一級謀殺罪名起訴。（美聯社）

    美國前第一夫人吉兒·拜登（Jill Biden）的前夫史蒂文森（William Stevenson），因涉嫌在家中殺害妻子，被控一級謀殺罪。

    綜合外媒報導，來自德拉瓦州威明頓的史蒂文森現年77歲，於1970年至1975年與吉兒有一段婚姻關係。德拉瓦州檢察長發言人哈里森已證實，史蒂文森是吉兒的前夫。

    根據官方發布的消息，去年12月28日深夜，警方獲報史蒂文森家發生家庭糾紛，趕到​​現場後發現琳達（Linda Stevenson）昏迷倒在客廳裡，毫無反應，急救後仍不治。

    經司法單位數週的調查，史蒂文森因涉嫌殺害64歲的妻子琳達，被大陪審團以一級謀殺罪名起訴。他於週一被捕，因為未能繳納50萬美元保釋金，目前仍被關押。

    拜登夫婦辦公室發言人表示，吉兒拒絕發表評論。

    報導指出，史蒂文森是一名商人，在德拉瓦大學附近擁有一家酒吧。他曾在2024年接受保守派新聞媒體Newsmax採訪時批評吉兒，並稱他們的離婚充滿爭議，稱她「心懷怨恨」且「令人厭惡」。

    吉兒·拜登的前夫史蒂文森，因涉嫌在家中（見圖）殺害妻子，被控一級謀殺罪。（美聯社）

