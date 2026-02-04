為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    擬跟進澳洲西班牙 希臘將禁止15歲以下兒童使用社群媒體

    2026/02/04 09:30 即時新聞／綜合報導
    一位希臘政府消息人士透露，希臘政府正研擬禁止15歲以下兒童使用社交媒體，距離宣布階段已十分接近。（法新社）

    澳洲在去年12月成為世界上第一個禁止16歲以下青少年與兒童使用社群媒體的國家，隨後有多個國家正研擬類似措施，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）3日也宣布對該國16歲以下青少年祭出社群媒體禁令。此外，目前傳出希臘也要祭出類似措施，禁止15歲以下兒童使用社群。

    綜合外媒報導，一位希臘政府消息人士3日向《路透》透露，希臘政府正研擬禁止15歲以下兒童使用社交媒體，距離宣布階段已十分接近。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在去年9月就公開證實，希臘政府正在評估一項禁止16歲以下兒童使用社群媒體的提案，此提案效仿澳洲政府的執行模式。

    除了社群平台之外，希臘政府還在評估未成年人與人工智慧（AI）聊天機器人或對話系統的互動，顯示政策範圍已經拓展到更新型態的數位互動，而非傳統的社群網路。目前希臘當局已經祭出全國校園手機禁令，官員表示，此舉對於課堂上的學習環境產生積極影響。

