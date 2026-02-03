正籌辦個人演唱會！26歲歌手熟睡中遭蛇咬 送醫不治

26歲的奈及利亞歌手恩旺格內（Ifunanya Nwangene）於1月31日，在阿布加的公寓熟睡時不幸遭毒蛇咬傷，送醫後宣告不治。（擷取自X@IgboHistoFacts）

奈及利亞近日發生一起震驚全國的悲劇，曾參加過2021年《奈及利亞之聲》（The Voice Nigeria）並嶄露頭角的26歲新星歌手恩旺格內（Ifunanya Nwangene），於1月31日，在首都阿布加（Abuja）的家中不幸遭毒蛇咬傷，送醫後宣告不治，這起事件不僅令廣大歌迷心碎，更因疑似醫療疏失，再度激起大眾對奈及利亞公共衛生體系的強烈不滿。

據《BBC》 報導，恩旺格內的好友艾祖古（Sam Ezugwu）透露，事發時，恩旺格內正在位於阿布加的公寓中熟睡，因突然感到劇痛後驚醒，才驚覺遭蛇攻擊，隨後更是在屋內發現了兩條蛇。社群媒體上流傳的影片顯示，捕蛇人從其公寓抓捕出一條長蛇時，圍觀民眾驚恐尖叫，「那是一條眼鏡王蛇！」

恩旺格內隨即被送往附近的診所，但由於診所缺乏抗蛇毒血清，不得不再度被緊急轉往當地的賈比聯邦醫療中心（Federal Medical Centre Jabi），然而到了醫療中心後，儘管院方備有部分血清，卻仍欠缺另一種關鍵藥物。

身重劇毒的恩旺格內當下已然無法言語，只能虛弱地用手勢示意，且呼吸極度困難，艾祖古甚至親自開車外出尋找欠缺的血清，遺憾的是，等他返回醫院時，恩旺格內卻已撒手人寰。

針對恩旺格內親友的指控，賈比聯邦醫療中心發表聲明嚴正否認，院方表示，醫療團隊第一時間已採取心肺復甦、靜脈輸液、鼻腔給氧及施打多價抗蛇毒血清（Polyvalent snake antivenom）等妥善治療。院方強調，恩旺格內是因「傷勢過重出現的嚴重併發症」在轉往加護病房前突然惡化，故而搶救無效。

恩旺格內原本還在籌辦今年的個人首場演唱會，沒想到發生了這起令所有人都猝不及防的噩耗，她的另一名好友奧賓納（Hillary Obinna）痛心表示，「每個人都心碎了。她是一個美好、謙卑、聰明且極具才華的女孩。」

這起事件也引發了大眾對於奈及利亞長久以來的「醫療過失」與「公共安全」問題的質疑，奈及利亞衛生部長隨後公開坦承，國家醫療體系確實有待完善，並宣布成立國家專案小組，致力於臨床治理與病患安全。

世界衛生組織（WHO）指出，遭毒蛇攻擊、咬傷等事件在許多熱帶及亞熱帶國家是長期被忽視的公共衛生問題，專家表示，抗蛇毒血清因短缺、價格昂貴及儲存困難等問題，導致死亡率長年居高不下，並且過去這類意外多發生於農村地區，如今竟連在首都的高級地段都難逃一劫，更是讓奈及利亞民眾感到震驚與不安。

Ifunanya is trending today （Feb 1, 2026） following the heartbreaking death of fast-rising Nigerian singer and powerful vocalist Ifunanya Nwangene, popularly known as Nanyah_music ????????️



Reports say she was bitten by a snake （some say two） inside her home and was rushed to the… pic.twitter.com/gDN8myVhTI — NaijaWide Media （@Naijawide01） February 1, 2026

Federal Medical Centre, Jabi has issued a press statement clarifying recent events surrounding the tragic passing of Late Ifunanya Lucy Nwagene following complications from a snake bite.



We extend our deepest condolences to the family and loved ones affected by this loss. FMC… pic.twitter.com/qjnT2Vdo3N — Federal Ministry of Health, NIGERIA （@Fmohnigeria） February 1, 2026

