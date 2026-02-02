狠撈1350億害死人！中國處決緬北「白家」4魔頭 恐怖罪行全曝光

緬北電詐「白家」核心人物白應蒼（圖）遭執行死刑。曾任民兵大隊長的他涉及綁架與千億詐騙案，昔日高調炫富，最終伏法。（圖取自央視新聞）

涉及綁架、強迫賣淫且不法獲利高達人民幣290億元（約新台幣1350億元）的緬北「白家」犯罪集團，正式走向覆滅。中國法院2日宣布，對該集團核心人物、曾任果敢民兵大隊長的白應蒼，以及楊立強、胡小姜、陳廣益等4名主嫌執行死刑；至於集團首腦、果敢四大家族之首白所成，則證實已在定讞前病死獄中。

這是中國近期針對東南亞詐騙園區廣泛打擊行動的一部分。繼上週處決另一大勢力「明氏家族」的11名成員後，北京當局持續對緬甸、柬埔寨與寮國等地的跨境犯罪施壓。

綁架、賣淫、殺人詐騙園區成煉獄

據《新華社》與《美聯社》報導，最高人民法院覆核確認，以白應蒼為首的犯罪集團，在緬甸果敢地區設立多個「工業園區」，實則為詐騙基地。他們招攬金主入駐，將數以千計的受害者誘騙至此，進行全封閉式管理。受害者若不從，便遭受非法拘禁、勒索甚至性剝削。法院痛批其罪行「極其兇殘」，已直接導致6名中國公民死亡，另有多人受傷。

此次伏法的白應蒼在兩岸網路上知名度極高，他過去常在社群媒體高調炫富，甚至曾重金邀請多位明星錄製祝壽影片，行徑囂張。隨著他與其他骨幹成員遭處決，加上其父白所成病亡，象徵著曾經不可一世的白家勢力已遭徹底瓦解。

白所成背叛奪權最終病死獄中

值得注意的是，白所成過去曾是「果敢王」彭家聲的部下，後倒戈投靠緬甸軍政府，奪權成為果敢自治區主席，並扶植起「四大家族」的灰產帝國。這位曾隻手遮天的黑幫教父，原本也在一審被判處死刑，但法院證實他在定讞前已因病身亡，雖然逃過槍決，卻難逃身敗名裂的結局。

北京當局持續對緬甸、柬埔寨與寮國等地的跨境犯罪施壓。據外電報導，這些地區的詐騙園區已形成工業化規模，利用人口販運受害者對全球（包括中國公民）進行數位詐騙，迫使各國政府加強國際執法合作。

昔日「果敢四大家族」之首、白家掌門人白所成（圖），曾背叛老長官彭家聲並投靠緬甸軍政府，雖被中國判處死刑，但證實已在執行前病死獄中。（圖取自央視新聞）

