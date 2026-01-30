為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美參院外委會通過4法案 4月川習會前凸顯美台夥伴關係

    2026/01/30 23:55 中央社
    美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案（紅線處），聚焦台灣面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。（擷取自美國聯邦參議院外交委員會官網）

    美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案（紅線處），聚焦台灣面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。（擷取自美國聯邦參議院外交委員會官網）

    美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案，以強化台灣的能源安全、通訊韌性及外交影響力。隨著美國總統川普預計4月訪問中國，美國會議員正加強行動以對抗北京。

    香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，參院外委會此舉反映美國會對台支持度往往超越行政當局的立場。參院外委會今天的協調行動向白宮傳遞一項訊息：美台夥伴關係仍是優先。

    參院外委會今天通過台灣相關法案包括「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）、「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act）、「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）以及旨在擴大戰略電纜保護的「戰略海底電纜法案」（Strategic Subsea Cables Act）。

    這4項法案聚焦於台灣在面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。

    其中能源安全法案要求美國優先向台灣出口能源與技術，以應對潛在的封鎖。

    海底電纜韌性法案則針對台灣脆弱的通訊基礎設施。目前台灣幾乎所有的網路與電信流量都仰賴海底電纜，過往事件顯示北京相關船舶曾有干預行為。該法案要求建立先進監測系統、快速反應協定，並成立「兩岸應急計畫小組」。

    同時對破壞關鍵基礎設施的實體施以資產凍結與簽證限制等制裁。

    戰略海底電纜法案則是加強美國與盟友在包括台灣海峽在內等關鍵區域的海底電纜戰略協調，以應對可能的蓄意破壞。

    而台灣盟友基金法案提議在2026年至2028年間撥款1.2億美元，以資助維持或加強與台灣關係的國家。

    上述法案仍須經過參眾兩院院會審議通過，交美國總統川普簽署生效。

    不過，另一項意在解除台灣官員訪美期間展示主權標誌限制的台灣主權象徵法案則遭擱置暫緩審議。

