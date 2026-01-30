為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哥倫比亞總統稱耶穌曾有性關係 引發教會強烈反彈

    2026/01/30 18:25 中央社
    哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。（法新社）

    哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。（法新社）

    哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。

    法新社報導，裴卓27日在一場演說中表示，耶穌曾經「發生性關係」，也許是與他的追隨者之一抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）。

    裴卓聲稱「那樣的男人離不開愛」，並稱耶穌「去世時身邊有許多愛他的女性相伴」。

    哥倫比亞雖然在憲法上屬於世俗國家，但絕大多數民眾自認為天主教徒或基督徒，一般認為耶穌終身未婚，過著貞潔的生活。

    代表福音派與新教教會的「哥倫比亞福音派聯盟」（Evangelical Confederation of Colombia）稱裴卓的言論「扭曲歷史、聖經與神學真理」，並指控他的態度「缺乏尊重」。

    天主教會「哥倫比亞主教會聯盟」（Episcopal Conference of Colombia）則呼籲「尊重、不干涉並保護人民的信仰」，促請政治人物避免發表「神學性」言論。

    裴卓自認為非實踐的天主教徒，他曾就讀天主教學校，曾表達他對「解放神學」的推崇。該學說主張教會應致力改善窮人與邊緣群體的處境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播