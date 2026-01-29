俄邀請澤倫斯基到莫斯科和談 普廷顧問：烏俄不只卡在領土問題

俄羅斯總統普廷（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（法新社檔案照）

俄羅斯總統普廷的外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）29日表示，至今未能達成可能結束烏俄戰爭的終戰協議，原因不只領土這一個問題。同時，克里姆林宮表示，俄國重申邀請烏克蘭總統澤倫斯基，到莫斯科和談，但是尚未獲得回應。

《路透》29日報導，俄羅斯希望烏國部隊，從烏東頓內茨克州大約20%未被俄軍控制的區域撤離，該區域面積約5000平方公里；基輔已表明，不會把莫斯科無法在戰場上奪得的領土拱手奉送給莫斯科。美國國務卿魯比歐28日表示，美國居間斡旋的會談，正積極調解領土問題，他形容對領土問題的歧見，是目前尚未解決的一個關鍵問題，而且「非常棘手」。

鄂夏柯夫29日被問到，是否認同領土問題是唯一尚待解決的關鍵問題，他回答「我不這麼認為」，不過，他並未指明還有其他哪些問題有待解決。

另外，克里姆林宮發言人佩斯科夫29日表示，俄國已重申，邀請烏克蘭總統澤倫斯基到莫斯科進行和談，但是尚未獲得回應。鄂夏柯夫前一天表示，普廷和澤倫斯基的任何形式會談，都需要經過充分準備，並且是以達成成果為導向，若澤倫斯基準備進行這樣的會面，可以到莫斯科，其人身安全會受到保證。

《基輔獨立報》引述鄂夏柯夫說法，「我們從未拒絕、也不拒絕這類接觸」，若澤倫斯基到俄國，莫斯科準備確保他的安全。澤倫斯基去年拒絕了俄方的這類邀請，表示他不可能去一個正每天以飛彈攻擊烏國的國家首都，他建議普廷到基輔。

美國斡旋下上週末在阿布達比舉行的和談，已為促進烏俄達成和平協議的外交努力，注入一些新動能，預計2月1日進行新一輪會談。日前美國新聞媒體Axios引述一名未具名美國官員說法，指阿布達比會談後，澤倫斯基、普廷「非常接近」舉行面對面會談。

