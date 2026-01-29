佛州捕蛇人遭巨蟒拖行15米！全家總動員驚險制伏91公斤怪物

美國佛羅里達州一名捕蛇獵人捕獲一條重達202磅的巨蟒。示意圖。（法新社）

美國佛羅里達州近日有一名專業捕蛇獵人在大沼澤地（Everglades）執行任務時，遭一條重達202磅（約91.6公斤）的緬甸蟒纏住腿部，甚至被拖行約15公尺，所幸他的妻子與兩名孩子即時出手，全家合力制伏這條超大蟒蛇，過程宛如電影般驚險。

根據《紐約郵報》報導，43歲的傑克森（Carl Jackson）是佛州魚類與野生動物保育委員會（FWC）聘用的捕蛇獵人，1月13日他在大沼澤地執行清除入侵物種的任務時，意外發現這條長達16呎10吋（約5.1公尺）的巨蟒。

當傑克森靠近時，蟒蛇突然纏上他的腿，並一路將他拖過滿布紅火蟻的地面。傑克森形容，「當下就像騎在一匹慢慢前進的馬上，真的太瘋狂了」。而就在關鍵時刻，同行的妻子塔莎（Tasha），以及20歲的兒子萊克（Ryker Young）和16歲的女兒賈茲琳（Jazzyln Bateman）立刻上前支援，合力將蟒蛇從他腿上拉開並成功獵殺。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（FWC）指出，這條202磅的緬甸蟒，是佛州史上捕獲的第二重紀錄，僅次於2022年捕獲的215磅巨蟒。

傑克森表示，讓他最有成就感的，除了成功制伏巨蟒，還有發現並銷毀了牠所產下的約200顆蛇蛋，這表示能有效減少未來對鹿群與原生動物的威脅。「那代表少了200個潛在的掠食者，這比什麼都重要。」

