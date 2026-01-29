為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    佛州捕蛇人遭巨蟒拖行15米！全家總動員驚險制伏91公斤怪物

    2026/01/29 22:00 即時新聞／綜合報導
    美國佛羅里達州一名捕蛇獵人捕獲一條重達202磅的巨蟒。示意圖。（法新社）

    美國佛羅里達州一名捕蛇獵人捕獲一條重達202磅的巨蟒。示意圖。（法新社）

    美國佛羅里達州近日有一名專業捕蛇獵人在大沼澤地（Everglades）執行任務時，遭一條重達202磅（約91.6公斤）的緬甸蟒纏住腿部，甚至被拖行約15公尺，所幸他的妻子與兩名孩子即時出手，全家合力制伏這條超大蟒蛇，過程宛如電影般驚險。

    根據《紐約郵報》報導，43歲的傑克森（Carl Jackson）是佛州魚類與野生動物保育委員會（FWC）聘用的捕蛇獵人，1月13日他在大沼澤地執行清除入侵物種的任務時，意外發現這條長達16呎10吋（約5.1公尺）的巨蟒。

    當傑克森靠近時，蟒蛇突然纏上他的腿，並一路將他拖過滿布紅火蟻的地面。傑克森形容，「當下就像騎在一匹慢慢前進的馬上，真的太瘋狂了」。而就在關鍵時刻，同行的妻子塔莎（Tasha），以及20歲的兒子萊克（Ryker Young）和16歲的女兒賈茲琳（Jazzyln Bateman）立刻上前支援，合力將蟒蛇從他腿上拉開並成功獵殺。

    佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（FWC）指出，這條202磅的緬甸蟒，是佛州史上捕獲的第二重紀錄，僅次於2022年捕獲的215磅巨蟒。

    傑克森表示，讓他最有成就感的，除了成功制伏巨蟒，還有發現並銷毀了牠所產下的約200顆蛇蛋，這表示能有效減少未來對鹿群與原生動物的威脅。「那代表少了200個潛在的掠食者，這比什麼都重要。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播