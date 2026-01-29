美將解除委內瑞拉石油制裁 收益暫由美方管控確保用途

美國務卿魯比歐28日在參議院聽證會上，說明川普政府對委國石油收益的管理規劃。（路透）

美國3日成功執行「絕對決心行動」，推翻委內瑞拉前總統馬杜羅政權，與臨時總統羅德里格斯合作協助轉型。美國國務卿魯比歐在28日的參議院外交委員會聽證會中透露，華盛頓將負責監督委內瑞拉的石油出口收益，確保資金妥善運用。

魯比歐提到，中國是前總統馬杜羅執政期間的最大受益者，不僅取得低價原油，更擴大西半球的影響力，強調「我們不會允許西半球成為美國對手、競爭者和敵人的行動基地」。

魯比歐說明，川普的轉型規劃分為「穩定」、「恢復」、「過渡」階段，支持卡拉卡斯辦理自由與公平選舉同時，會先尋求與當前臨時政權合作，恢復委內瑞拉穩定並終結馬杜羅政權的腐敗體系。迅速解除委內瑞拉石油出口限制後，在華府監管下，初步將能源收益用於警務和醫療照護等政府基礎事業。美國會維持對其石油收益的短期控制權，確保收益用於委內瑞拉穩定。

委內瑞拉的石油收益會先在卡達設立帳戶管理，避免款項遭美國債權人沒收，以及迴避出於美國不承認馬杜羅政府合法性所產生的其它法律問題。目前已撥出數億美元資金，預計還會有多達30億美元入帳，「這是屬於委內瑞拉的帳戶，只是有美國制裁作為封鎖機制」、「我們掌控的是控分配和使用，而非資金本身。」

