就是她！稱張又俠外洩核機密落馬 魏玲靈去年才寫高市早苗假新聞

中國國防部宣布中共中央軍委副主席張又俠涉「嚴重違紀違法」遭調查。隨後美媒《華爾街日報》搶先披露，稱張又俠除涉貪，還向美國洩露核武機密才落馬。不少中國流亡異議人士、獨立時評人、學者都認為《WSJ》「被利用」，淪中共大外宣喉舌。而今又發現，撰寫該報導的竟是先前寫假新聞稱，美國總統川普致電要求高市早苗，別再挑釁北京的中國裔記者魏玲靈！

張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立本月24日被官宣落馬，《WSJ》隔天（25日）披露獨家，宣稱引述知情人士消息，張又俠涉嫌向美國洩漏中國核武計畫的核心技術資料，關鍵線索疑似來自上週被宣布調查的中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍。除此之外，張又俠還透過提拔軍官來換取巨額錢財，其中最重大的是協助前國防部長李尚福升職，而李尚福早在2024年就落馬。

《WSJ》這篇報導曝光後引發外界熱烈討論，但不少熟稔中國政治、媒體環境的KOL質疑，《WSJ》的消息可能是中共故意給的，借西方主流媒體給張又俠潑糞栽贓，形成強大的海外輿論壓力，從而讓黨政軍接受對張又俠的定罪，穩定黨心軍心。記者時期曾派駐北京10餘年的印太戰略智庫執行長矢板明夫更直言，《WSJ》這篇報導更像是「出口轉內銷」，因為外國記者在中國通常都被嚴密監控，不可能在張又俠剛倒台之際，就憑自己的人脈挖到如此高度機密的內部通報，唯一的可能就是中共故意利用外媒放風、包裝敘事。

值得一提的是，《WSJ》這篇題為「中國最高軍事將領被指控向美國洩露核武機密（China’s Top General Accused of Giving Nuclear Secrets to U.S.）」的報導，記者就是去年11月27日，撰寫「川普與習近平通話後，要求東京在台灣議題收斂一點（Trump, After Call With China’s Xi, Told Tokyo to Lower the Volume on Taiwan）」的中國裔記者魏玲靈（Lingling Wei）。當時中日關係因為高市早苗首相一席「台灣有事」表態急遽惡化，魏玲靈報導稱川普致電高市，勸她不要繼續在台灣問題上刺激北京，結果遭日本政府直接打臉「並無此事」。

針對《WSJ》的報導，美國避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）在X發文暗示，「只要新聞媒體在中國有分社，所有從中國境內發出的報導，都一定是經過中共的審查與批准。過去有太多實例，事實上，只要新聞媒體在中國設有辦公室，中共國安部就一定會派人潛伏在內部監視。我們必須認清一個事實：如果新聞媒體在中國境內設有分社，或是記者的家人還居住在中國境內，這些媒體發出的報導，基本上就是中共希望外界看到的內容。我們未來在閱讀這類媒體報導時，應該保持謹慎與警覺，而且要更審慎解讀相關訊息。」

寫獨家稱張又俠涉向美國洩漏核武機密因此落馬（下圖），與去年底宣稱川普致電高市早苗，要求別挑釁北京的記者都是魏玲靈。（圖翻攝自WSJ）

