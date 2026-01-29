這國總統親信激戰爆乳美女高官！不雅片瘋傳 兩人互揭瘡疤皆請辭

蒙特內哥羅前國家安全局長武克希奇與美女高官帕伊科薇奇爆性醜聞。（圖翻攝自Dejan Vukšić、Mirjana Pajković_IG）

歐洲巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro）政壇近日爆出性醜聞，該國總統米拉托維奇（Jakov Milatović）的親信武克希奇（Dejan Vukšić）搞上美女高官帕伊科薇奇（Mirjana Pajković），2人多段不雅片在網上瘋傳，震驚該國社會，最終2人雙雙請辭。

綜合外媒報導，時常在社群分享美照、不吝展現好身材的蒙特內哥羅「少數族裔人權部」（Ministry of Human Rights and Minorities）人權促進和保護司（Promotion and Protection of Human Rights）司長帕伊科薇奇，近日有多段不雅影片在網上流傳，當中包括她身穿性感內衣在鏡頭前搔首弄姿、自慰以及和男人發生性行為的影片。

雖然網傳影片沒有看到男方露臉，但不少消息指稱男主角就是被視為總統米拉托維奇親信的前國家安全局局長、安全顧問武克希奇，加上武克希奇的已婚身分，讓輿論延燒一發不可收拾。醜聞爆發後，一段2022年的舊影片被翻出來，當時帕伊科薇奇被媒體問到「最欣賞的蒙特內哥羅領導人是誰」時，她毫不猶豫地說出武克希奇的名字，當時武克希奇尚未成為家喻戶曉的人物，但沒多久就接連出任國安局長和總統顧問，引發討論。

帕伊科薇奇本月宣布辭職，武克希奇則是去年12月底率先請辭，2人皆以「個人原因」作為理由。不過帕伊科薇奇未否認不雅片女主角是她，反而跳出來控訴，稱自己長期遭受威脅與勒索，她已向警方提告武克希奇未經授權散布私密影像，對方曾以影片要脅她保持沉默，影片外流是一種暴力行為，構成對人權與尊嚴的嚴重侵犯。她還公開一段音檔，宣稱錄音中的聲音來自武克希奇，對方曾威脅她的政治與職業生涯可能被徹底摧毀。

武克希奇則否認相關指控，強調自己與影片外流無關，也未持有相關影像內容。他反控帕伊科薇奇竊取並濫用他的手機，對方曝光的錄音檔是他的手機被盜後剪輯過的。武克希奇更進一步表示，帕伊科薇奇曾勒索過他，他也向警方報案，指控帕伊科薇奇企圖勒索、竊取及濫用通訊設備。目前蒙特內哥羅國家檢察署已根據帕伊科薇奇提出的刑事告訴立案調查。

