揭開滅絕事件後生物復甦面紗 中國採石場發現近百種全新物種化石

在中國湖南省的1處小型採石場中，發現了近百種曾在約5億年前一次大規模滅絕事件中倖存下來的物種，裡頭藏有超過5萬件化石標本，其中近百種為此前未知的全新物種，填補了一次生物大滅絕事件後的空白。

據《法新社》報導，中國科學院南京地質古生物研究所副研究員曾晗等人在《自然》（Nature）發表1篇最新研究，講述在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣境內1處採石場內發現距今5.12億年前的「花垣生物群」發現。

研究團隊於2021年至2024年間，在1處高度12公尺、長30公尺、寬8公尺的採石場中發現了超過5萬多塊化石標本，從中辨識出153個動物物種，其中91種為科學界此前未知的新物種。

曾晗指出，這些生物就好像「直接存在於岩石之中」，許多化石保存了軟組織，包括鰓、腸道、眼睛，甚至神經結構。

這批珍貴的化石可以填補，終結地球生命大爆發「寒武紀大爆發」的1場災難性滅絕事件空白，當時多達一半的動物物種滅絕，這次大規模滅絕事件被稱為「辛斯克滅絕事件」（Sinsk event），科學界普遍認為，其主因是氧氣濃度下降所致。

儘管「辛斯克滅絕事件」並未被列入地球歷史上的「5大滅絕事件」之一，但是地球生命爆發後，在顯生宙的首次滅絕事件；而「花垣生物群」的發現，是這次滅絕事件後，人類所發現第1批大型軟體動物化石群，也是寒武紀軟軀體生物群中少見的深水生物群。

曾晗表示，這次發現為科學界提供了1個全新的研究視角，有助於釐清寒武紀早期生態系如何在大滅絕後重新恢復；同時他強調，在過去5億4千萬年間，科學界已找到至少18次以上大規模滅絕事件的證據，這些同樣對生命演化造成深遠影響，卻長期遭到忽視，呼籲科學界應更加關注這些對生命造成極大破壞、卻較少被討論的事件。

