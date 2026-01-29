為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美在中東軍艦增至10艘　川普警告伊朗時間所剩無幾

    2026/01/29 02:00 中央社

    隨著近日一支航空母艦打擊群抵達中東，美國在該地區的軍艦總數增至10艘，若總統川普決定對伊朗發動攻擊，將可動用相當可觀的軍事火力。

    目前部署在中東的軍艦數量，已與年初美軍在加勒比海發動震驚全球的逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）行動前夕所派遣的兵力規模大致相當。

    美國官員今天表示，目前在中東的美國軍艦總數為10艘，其中包括「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦以及F-35C匿蹤戰機。

    此外，還有另外6艘美國軍艦在該地區執行任務，包括3艘驅逐艦與3艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）。

    川普今天在其社群平台Truth Social發文表示：「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進。」他說：「如同對付委內瑞拉一樣，這支部隊已準備就緒、心意堅定，且有能力在必要時以速度與暴力迅速完成使命。」

    他補充說，「時間所剩無幾」，敦促德黑蘭當局「達成協議！」

    伊朗駐聯合國代表團隨後在社群平台X發文反擊，表示伊朗「已準備好對話」，但強調「若被逼入絕境，將不惜自衛並做出前所未有的強硬回擊！」

    該航空母艦及其隨行艦艇是在伊朗加強鎮壓抗議行動之際，受命開往中東。（編譯：鄭詩韻）1150129

