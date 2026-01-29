為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度爆發立百病毒疫情　亞洲多國機場緊急加強篩檢

    2026/01/29 02:06 中央社

    印度出現兩起致命性立百病毒病例後，引發亞洲多國或地區關注，泰國、新加坡、香港、馬來西亞及尼泊爾當局已加強機場篩檢，以防止疫情擴散。

    路透社報導，立百病毒（Nipah Virus）的宿主包括果蝠及豬等動物，可引起發燒與腦部發炎，致死率介於40%至75%之間。

    立百病毒雖然可以人傳人，但傳染並不容易，通常必須長時間接觸感染者。這種病毒較常由受感染的蝙蝠，或被污染的水果傳給人類。

    根據路透社與英國廣播公司（BBC），自去年12月以來，印度西孟加拉邦（West Bengal）已確診兩起病例，據悉兩人均為醫護人員。

    一名地區衛生官員告訴路透社，他們正在當地醫院接受治療。印度衛生部表示，已追蹤約196名與他們有接觸的人員，其病毒檢測結果均為陰性。

    據報導，在印度通報疫情後，鄰近的東南亞國家、尼泊爾與香港當局已進入警戒狀態。泰國已開始對來自印度西孟加拉邦3個機場的旅客進行篩檢。

    此外，尼泊爾也已開始對首都加德滿都（Kathmandu）機場，以及其他與印度接壤的陸路邊境口岸入境旅客進行篩檢。

    新加坡傳染病管理局今天指出，將在機場對來自印度疫區的航班實施體溫檢測措施。（編譯：陳正健）1150129

