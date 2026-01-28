會見川普後驚呆！ 傳斯洛伐克總理私下曝心得：川普精神錯亂

斯洛伐克總理費佐（左）17日前往海湖莊園與美國總統川普會面。（圖擷自費佐X）

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）17日在海湖莊園與美國總統川普會面，有官員爆料，費佐在這次的會面中對於即將年滿80歲川普的心理狀態感到相當震驚，之後在歐盟的一次會議中，向多名歐洲領導人透露，他覺得川普「精神錯亂」。

據美國政治新聞網站《Politico》報導，有多名歐洲外交官匿名爆料，斯洛伐克總理費佐17日在美國佛州海湖莊園與川普會面後，對美國總統的精神狀態感到「震驚」；22日為因應川普揚言要奪取格陵蘭言論，歐盟在布魯塞爾召開緊急歐盟峰會，費佐私下向多名歐洲領導人透露，他覺得川普「精神錯亂」。

4個來自不同的歐盟成員國政府外交官，以及1名歐盟高級官員皆證實此事，雖然這些外交官本身並未親自在場，但多名直接參與談話的領袖隨後分別向他們轉述了內容。

斯洛伐克總理費佐被認為最親近川普的歐盟領袖之一，他與川普保持密切聯繫，也公開支持美對烏俄戰爭的立場，但1名歐洲外交官指出，費佐在與川普會面後「彷彿受到心理創傷」。另1名外交官轉述直接參與談話的領袖說法指出，費佐形容川普「精神錯亂」（out of his mind）。

對此，白宮發言人凱利強烈否認相關說法，痛斥「這完全是匿名歐洲外交官為了博取關注而捏造的假新聞。海湖莊園的會談是正面且富有成果的。」1名曾出席川普與費佐會面的美國政府高級官員也表示，他不記得會談中有任何尷尬狀況，並稱這場由費佐主動請求的會面「氣氛愉快、正常」，這些過程都有白宮攝影師全程記錄。

