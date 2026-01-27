加州州長角逐白宮?川普諷紐森「無能」 兩人關係急轉直下

美國總統川普近日受訪時，對加州州長紐森可能角逐白宮表達驚訝，並批評加州在其領導下治理失當。（法新社）

美國總統川普近日受訪時，對加州州長紐森可能角逐白宮表達驚訝，並批評加州在其領導下治理失當。川普指出，紐森的施政紀錄恐成為未來選戰的包袱，尤其是備受爭議的高鐵計畫，並直言雙方關係已從過去的合作轉為僵化。

據《紐約郵報》報導，川普在受訪時表示，紐森在加州的施政堪稱「災難」，讓無數市民的「加州夢」破碎，並直言加州需要一位更合適的州長。

此外，川普更譏諷紐森的高鐵計劃是「不知通往何處的火車」，指出這原本應是一項簡單的工程，如今卻嚴重超支。據悉該鐵路項目將連接洛杉磯與舊金山，原定於2020年完工，但目前已將完工日推遲至2030年，預算更飆升至1350億美元（約新台幣4.3兆元）成為美國史上最昂貴的鐵路項目。

儘管川普將紐森批評得一無是處，但根據民調網站RealClearPolitics彙整的最新數據，紐森目前在2028年民主黨總統初選支持度中暫居領先，獲得約24%的支持，領先前任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的21%、前交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的11%，以及眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的8%。

在私人關係方面，川普透露他與紐森的關係，已惡化到「絕望」的程度。在川普的首個任期內，兩人曾維持友好互動，但川普如今批評紐森已轉向「激進左翼」，雙方立場徹底對立。

