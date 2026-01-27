為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加州州長角逐白宮?川普諷紐森「無能」 兩人關係急轉直下

    2026/01/27 16:08 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普近日受訪時，對加州州長紐森可能角逐白宮表達驚訝，並批評加州在其領導下治理失當。（法新社）

    美國總統川普近日受訪時，對加州州長紐森可能角逐白宮表達驚訝，並批評加州在其領導下治理失當。（法新社）

    美國總統川普近日受訪時，對加州州長紐森可能角逐白宮表達驚訝，並批評加州在其領導下治理失當。川普指出，紐森的施政紀錄恐成為未來選戰的包袱，尤其是備受爭議的高鐵計畫，並直言雙方關係已從過去的合作轉為僵化。

    據《紐約郵報》報導，川普在受訪時表示，紐森在加州的施政堪稱「災難」，讓無數市民的「加州夢」破碎，並直言加州需要一位更合適的州長。

    此外，川普更譏諷紐森的高鐵計劃是「不知通往何處的火車」，指出這原本應是一項簡單的工程，如今卻嚴重超支。據悉該鐵路項目將連接洛杉磯與舊金山，原定於2020年完工，但目前已將完工日推遲至2030年，預算更飆升至1350億美元（約新台幣4.3兆元）成為美國史上最昂貴的鐵路項目。

    儘管川普將紐森批評得一無是處，但根據民調網站RealClearPolitics彙整的最新數據，紐森目前在2028年民主黨總統初選支持度中暫居領先，獲得約24%的支持，領先前任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的21%、前交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的11%，以及眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的8%。

    在私人關係方面，川普透露他與紐森的關係，已惡化到「絕望」的程度。在川普的首個任期內，兩人曾維持友好互動，但川普如今批評紐森已轉向「激進左翼」，雙方立場徹底對立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播