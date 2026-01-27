中國外交部：英國首相施凱爾28至31日訪中

英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於28至31日對中國進行正式訪問。（彭博檔案照）

中國外交部今天下午以不具名發言人名義宣布，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於28至31日對中國進行正式訪問。這是英國首相8年來首次訪問中國。

路透社稍早報導，施凱爾的行程將先在北京與中國國家主席習近平會晤，隨後轉往上海，再短暫訪問日本。而隨同施凱爾訪中包括數十名英企高層主管及2名內閣部長。

請繼續往下閱讀...

報導提到，施凱爾盼望藉由此行修補英國與中國的關係，並降低對美國的依賴。英國長期作為美國最親密的盟友，但近期兩國因格陵蘭風波而關係緊張。

倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）表示，施凱爾此行重點之一將在於「雙方如何看待美國及川普目前的行為與政策姿態」。當前局勢的一大弔詭之處在於，在AI、公共衛生與環境等部分全球議題上，倫敦與北京的立場，可能反而比與華府更為接近。

自2024年當選以來，施凱爾已將重啟對中關係列為施政重點之一。先前在歷屆英國政府任內，英中關係因多項爭議而惡化，包括北京強力打壓英國前殖民地香港的民主抗爭，以及涉及多起間諜活動與網路攻擊的指控。

英國政府日前批准中國在倫敦市中心興建具爭議性的大型使館計畫後，施凱爾展開訪中之行。此前一些政界人士反對該計劃，認為新大使館將使中國更容易進行間諜活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法