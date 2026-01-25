為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    科研計畫抄襲代寫騙經費 中國46名學術人員挨罰

    2026/01/25 17:31 中央社
    中國國家自然科學基金委員會23日就發布今年首批案件通報，一舉通報46名學術人員涉及科研計畫資金違規的案例。（路透檔案照）

    中國國家自然科學基金委員會23日就發布今年首批案件通報，一舉通報46名學術人員涉及科研計畫資金違規的案例。（路透檔案照）

    中共持續加大反腐力度，科學研究領域也成為反腐目標，中國國家自然科學基金委員會23日就發布今年首批案件通報，一舉通報46名學術人員涉及科研計畫資金違規的案例，多半涉及抄襲、偽造、找人代寫等，這46人均遭到了不同程度的處理。

    通報提到，對這46人的通報，是由中國國家自然科學基金委員會會議所審定。

    在這項通報中，像北京某大學張姓學者在2021年基金項目申請過程中，存在著向第三方公司「購買申請書代寫服務」的問題。依相關處理辦法，撤銷張某申請的相關基金項目，追回已撥資金，並取消國家自然科學基金項目申請和參與申請資格5年至2030年5月，且通報批評。

    浙江某大學易姓學者及山東某大學田姓學者，則是在2024年與2025年的基金項目申請書中，存在抄襲剽竊他人基金項目申請書內容問題，且在調查過程中試圖掩蓋抄襲行為。依相關處理辦法，撤銷二人的相關基金項目申請，並取消二人的國家自然科學基金項目申請和參與申請資格4年至2029年9月，且通報批評。

    另外，遼寧某大學郭姓學者則違規列支應由個人承擔的差旅費，並以回收勞務費等方式套取科學基金項目資金，情節嚴重。依相關處理辦法，撤銷他的相關基金項目，並追回已撥資金，取消他的國家自然科學基金項目申請和參與申請資格7年至2032年11月，且通報批評。

    而湖南某醫院沈姓醫師、遼寧某大學孫姓學者發表的論文，存在圖片抄襲、偽造竄改等問題。依相關處理辦法，撤銷這2人的相關基金項目，追回已撥資金，且分別取消國家自然科學基金項目申請和參與申請資格5年至2030年5月26日及3年至2028年5月，並通報批評。

    這項通報最後強調，中國國家自然科學基金委員會將持續對科學基金項目的申請、評審、執行及成果發表過程中發生的科研不端行為進行嚴肅處理。廣大科技人員應自覺踐行「新時代科學家精神」，堅持良好的學風作風，恪守科學道德準則。

    此外，各相關單位也應自覺履行主體責任，加強「科研誠信建設」，共同構建良好的學術生態。

