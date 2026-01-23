避開政策辯論!眾院解散離投票僅16天 學著:高市早苗進入「冒險時刻」

高市早苗23日宣布解散眾議院，提前在2月8日改選。（路透）

日本首相高市早苗倚仗內閣高支持率，23日正式解散眾議院，提前在2月8日舉行大選，期盼自民黨在選後掌握更多席次以利施政。然而，由於大選前欠缺政策辯論，此舉可能會適得其反。

日本《每日新聞》報導，自去年10月21日執政以來，高市內閣的支持率一直維持在70%左右的高點。但在她就任首相前一天組成的自民黨與日本維新會聯合內閣，在眾議院僅擁有微弱多數席位。

儘管外界早有預期提前解散眾院是打破政治僵局的可能手段，但許多人懷疑高市會在4月的2026財政年度預算案通過前採取行動。自1966年以來，沒有一位首相在國會例會開始時解散眾院，因為在3月底前審議通過預算案歷來都是首要任務。

儘管高市承認此一決定「損失巨大」，包括幾乎不可能在2025財年結束前通過預算案，但她可能認為這是「唯一可以進行這種冒險的時刻」。

日本學習院大學政治學教授野中尚人將高市突然解散眾院的決定描述為「出於私利，毫無道理」，目的僅僅是為了利用她極高的支持率。野中表示，高市以在國家安全問題上持保守立場而聞名，她可能意識到一旦國會辯論開始，她的支持率必然會下降。

野中也指出，自民黨執政期間，眾院解散到投票日之間的時間間隔愈來愈短，這是一個趨勢。即將到來的大選僅有16天，是戰後最短的一次，相較之下，2024年的大選有18天，2021年的大選有17天。他認為，這是在剝奪選民和在野黨思考的時間，從而避免對各種問題進行全面解釋。

國學院大學法律學教授山本健太郎表示，高市未能詳細闡述政策，部分原因是時間緊迫，因為2026財年的預算草案直到去年12月底才剛完成，「如果她真的公布新政策，人們就會質疑為什麼某些政策沒有被納入預算案」。

專家指出，自民黨面臨的另一個難題是，在2023年底曝光的「秘密基金」醜聞之後，該黨尚未恢復公眾支持率。這場醜聞在過去兩年的全國大選中為自民黨造成沉重打擊。根據媒體民調，自民黨的支持率一直徘徊在30%左右，與前首相石破茂執政時期相比幾乎沒有變化。

山本健太郎表示，民調表明，許多支持高市個人但不支持自民黨的選民，可能會轉而投票給主張保守政策的在野黨，「關鍵在於，首相稱這次選舉是為了選擇政府，支持她的選民應該支持自民黨的說法，能否引起選民的共鳴」。

