真人版神鬼交鋒！前空少假冒員工 4年騙走數百張免費機票

李奧納多主演電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）真實版上演！加拿大一名前空少涉嫌長期冒充航空公司員工，在4年間騙取3家美國航空公司數百張免費機票，甚至試圖坐上駕駛艙的「緊急座位」，案件曝光後引發關注。

綜合外媒報導，涉案男子為33歲波科尼克（Dallas Pokornik），居住在加拿大多倫多，去年10月遭夏威夷聯邦法院起訴，罪名為電信詐欺（wire fraud）。他隨後在巴拿馬被捕，近日被引渡回美國，並於20日出庭時否認全部指控，其聯邦公設辯護律師則未對案情發表評論。

檢方指出，波科尼克曾於2017年至2019年間合法任職於加拿大航空公司，擔任空服員，但涉案期間他已未受僱於任何航空公司。離職後數年內，他利用偽造身分與假證件，向3家美國航空公司詐取原本提供給飛行員與空服員的員工機票，數量高達數百張。

法庭文件顯示，波科尼克不僅多次搭乘免費航班，還曾要求坐在駕駛艙內、僅供非值勤飛行員使用的「緊急座位」 （Jump Seat），但實際上他既不是飛行員，也沒有任何飛行執照。

美國司法部表示，目前起訴書雖僅涵蓋2024年1月至10月期間，但檢方已掌握他在2020年1月至2024年10月長達4年的可疑行為紀錄。若罪名成立，波科尼克恐面臨最高20年徒刑及25萬美元罰款。

退休飛行員考克斯（John Cox）指出，此案令人意外，因為航空公司理論上可透過系統交叉查核，確認試圖以機組員身分搭機者的就業背景，讓他不禁猜測波科尼克離職後，沒被航空公司列為離職員工，所以讓他鑽漏洞長達多年。

