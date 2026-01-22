為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    小吃攤起家到全球聞名 美國百年熱狗品牌142億賣了

    2026/01/22 18:14 編譯管淑平／綜合報導
    從紐約康尼島發跡的美國百年熱狗品牌Nathan’s Famous。（法新社檔案照）

    以每份售價5美分狗小吃攤起家的美國百年熱狗品牌「納森名人」（Nathan’s Famous），與肉品包裝公司巨頭「史密斯菲爾德」（Smithfield Foods）21日宣佈，以4億5000萬美元（約142億台幣）全現金交易，將Nathan's Famous出售給後者。「納森名人」每年在美國國慶日主辦「熱狗大胃王」比賽，而在全球出名，買方表示，這項招牌活動將持續舉行。

    《美聯社》報導，史密斯菲爾德食品2014年起就擁有Nathan’s在美國、加拿大以及墨西哥「山姆俱樂部」（Sam’s Clubs）生產和銷售權，現在將以每股102美元，收購Nathan’s所有已發行流通股，預期交易完成後，可望在2年內達成每年省下約900萬美元成本。

    「納森名人」為納森・漢德沃克（Nathan Handwerker）1916年靠300美元貸款，在紐約康尼島（Coney Island）成立，以每份5美分販售熱狗。其家族經營數十年，在紐約其他地區開設數家分店，之後1987年將公司賣給投資人，持續以加盟模式擴張Nathan’s Famous品牌。

    不過，一如絕大多數的食品業者，近年面臨顯著通膨壓力，該公司向美國證券交易委員會（SEC）申報的資料顯示，最近一季品牌產品銷售成本較去年增加27%，熱狗平均每磅成本上升約20%。

    除了餐飲，Nathan’s也因每年7月4日在其康尼島旗艦店舉行的「熱狗大胃王比賽」而在全球出名，在美國深具文化代表性，也成為美國國慶日的招牌活動。這項比賽到去年為止已經舉辦103屆。史密斯菲爾德食品公司表示，這項活動將持續舉辦。

    Nathan’s Famous主辦的熱狗大胃王比賽已成美國國慶日招牌活動。（法新社檔案照）

