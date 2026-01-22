阿蘇火山直升機墜毀 調查官︰日本國內首例火口航空事故

日本運輸安全委員會在今（22）日上午派遣2名調查官抵達現場，並在受訪時指出這是日本國內首例在火口發生的航空事故。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

日本熊本縣阿蘇市20日發生墜機事故，搜救人員已在火山口尋獲失聯的觀光直升機殘骸，但機上2名台灣籍乘客與日籍機師至今仍下落不明。針對這起空難，日本運輸安全委員會（JTSB）已在今（22）日上午派遣2名調查官抵達現場，除了正式展開現地調查，還透露這是日本國內首例在火口發生的航空事故。

綜合日媒報導，根據自衛隊與警消的調查，觀光直升機失事地點在阿蘇中岳第一火口內壁陡坡，然而現場瀰漫火山噴發濃烈氣體，加上火山口內壁從未有人涉足，導致搜救行動難度大增。搜救人員坦言，這是一場從未經歷過的嚴苛任務，也因為無法順利靠近機身墜毀的確切位置，於是改為採取放飛無人機等方式尋找失蹤者下落。

日本國土交通省已在昨（21）日正式將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會派出的2名調查官則在於今日上午抵達設於阿蘇山上航站樓的警消指揮本部，聽取第一線的搜救狀況。主管調查官之一的田上啓介接受媒體訪問，嚴肅指出，「據我所知，這是國內（日本）首次在火口發生航空事故，因此調查工作可能會比較困難。」

田上啓介表示，目前他們的調查重點將先放在三大方向，包含事發當時的氣象觀測數據、航空公司「匠航空」的運航機制，以及飛行員本人的身體管理與健康狀況，希望能盡快釐清墜機真相。

