為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿蘇火山直升機墜毀 調查官︰日本國內首例火口航空事故

    2026/01/22 12:49 即時新聞／綜合報導
    日本運輸安全委員會在今（22）日上午派遣2名調查官抵達現場，並在受訪時指出這是日本國內首例在火口發生的航空事故。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

    日本運輸安全委員會在今（22）日上午派遣2名調查官抵達現場，並在受訪時指出這是日本國內首例在火口發生的航空事故。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

    日本熊本縣阿蘇市20日發生墜機事故，搜救人員已在火山口尋獲失聯的觀光直升機殘骸，但機上2名台灣籍乘客與日籍機師至今仍下落不明。針對這起空難，日本運輸安全委員會（JTSB）已在今（22）日上午派遣2名調查官抵達現場，除了正式展開現地調查，還透露這是日本國內首例在火口發生的航空事故。

    綜合日媒報導，根據自衛隊與警消的調查，觀光直升機失事地點在阿蘇中岳第一火口內壁陡坡，然而現場瀰漫火山噴發濃烈氣體，加上火山口內壁從未有人涉足，導致搜救行動難度大增。搜救人員坦言，這是一場從未經歷過的嚴苛任務，也因為無法順利靠近機身墜毀的確切位置，於是改為採取放飛無人機等方式尋找失蹤者下落。

    日本國土交通省已在昨（21）日正式將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會派出的2名調查官則在於今日上午抵達設於阿蘇山上航站樓的警消指揮本部，聽取第一線的搜救狀況。主管調查官之一的田上啓介接受媒體訪問，嚴肅指出，「據我所知，這是國內（日本）首次在火口發生航空事故，因此調查工作可能會比較困難。」

    田上啓介表示，目前他們的調查重點將先放在三大方向，包含事發當時的氣象觀測數據、航空公司「匠航空」的運航機制，以及飛行員本人的身體管理與健康狀況，希望能盡快釐清墜機真相。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播