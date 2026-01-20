阿蘇火山口熱門行程意外 觀光直升機墜毀引安全疑慮

日本熊本縣阿蘇火山是相當熱門的旅遊地點，當地有搭乘直升機從空中俯瞰火山口的體驗。（資料照，記者王錦義攝）

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今天上午起飛不久後失聯。警消下午在阿蘇山中岳第一火山口週邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客與1名駕駛安危待確認。發生事故的中岳火山口周邊是人氣觀光景點，能夠近距離觀看火山口的觀光直升機，更是當地觀光招牌。

每日新聞報導，根據日本環境署統計，2024年造訪包括阿蘇山在內的「阿蘇九重國立公園」訪日觀光客約118萬人次，在全日本的國立公園當中，僅次於擁有富士山的「富士箱根伊豆國立公園」，排名第2。

一名常帶中國與台灣旅客團的業者表示，阿蘇山火山口周邊因為能夠親身感受大自然的震撼力，在外國旅客間評價很高，尤其是觀光直升機，因為可以近距離觀看火山口而顯得相當新奇，常常出現排隊等候搭乘的盛況，「沒料到竟然會發生這種事故。」

根據觀光直升機營運方網站，直升機觀光有多種行程，時間最短的4分鐘「阿蘇山麓行程」，大人收費6000日圓（約新台幣1200元），可以鳥瞰北外輪和米塚地區，被評為是有高性價比的航線。

7分鐘、要價每位大人1萬日圓的「俯瞰震撼火山口」航線，號稱可以近距離從活火山上空俯瞰岩漿，感受來自大自然的超級震撼。10分鐘、每人1萬4000日圓的「超值感受阿蘇山」航線，鳥瞰包括米塚、草千里、中岳火山口等亮點。3人包一架直升機則要價6萬日圓，可以享受15分鐘空中觀光。

然而，雖然能夠欣賞壯麗的大自然景色，阿蘇山中岳同時也是一座活火山。

根據福岡管區氣象台，目前阿蘇山的噴火警戒等級為1，火山活動呈現低下狀態。地面是否實施管制，則是依據火山氣體狀況而定；空中飛行方面，只要氣象條件允許，並不存在特別危險。

不過，在中岳火山口周邊1公里範圍內，原則上禁止使用無人機與遙控飛行器，因為如果墜毀將很難取回。有人駕駛的觀光直升機則不在禁止範圍內。

報導指出，這次事故中，直升機機體被發現墜毀在中岳第一火山口北側斜坡，預料救援行動會在評估火山氣體濃度下進行。阿蘇市負責防災的相關人士表示，「過去不認為在火山口周邊飛行很危險，但針對這次事故，接下來要如何因應仍未確定。」

目前事故原因仍在釐清當中。熊本縣民電視台報導，曾參與直升機事故調查的前日本運輸安全委員會航空事故調查官楠原利行表示，出事的羅賓遜R44（Robinson R44）機體結構較弱，加上火山口周邊容易出現下沉氣流與上升氣流，氣流相當紊亂，「恐怕因為一時疏忽而導致直升機墜落。」

