為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    葡萄牙極右派首闖總統決選再創突破 但預料難勝出

    2026/01/19 23:10 中央社
    葡萄牙總統候選人溫杜拉在里斯本競選總部向支持者發表講話，此前他已成功晉級總統選舉第二輪。第二輪投票定於2月8日舉行。（歐新社）

    葡萄牙總統候選人溫杜拉在里斯本競選總部向支持者發表講話，此前他已成功晉級總統選舉第二輪。第二輪投票定於2月8日舉行。（歐新社）

    葡萄牙昨天舉行總統大選第一輪投票，極右派政黨首次獲得進入第2輪投票的資格，一般預估其黨魁溫杜拉（Andre Ventura）勝出機率不大，但已是極右派的又一次突破。

    根據今天最新部分計票結果，43歲的極右派政黨「夠了」（Chega）候選人溫杜拉得票率為23.5%，63歲的社會黨（PS）籍候選人席古（Antonio Jose Seguro）為31%，兩人將於2月8日第2輪投票決勝負，決定接替現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）的人選。

    迴聲報（Les Echos）報導，在所有選前民調中，溫杜拉的支持率都領先，結果卻輸給席古一大截。這次投票率高於以往，卻是葡萄牙自1986年以來首次未在第一輪投票選出總統。

    鑒於葡萄牙選民在先前兩次選舉出現明顯右傾，席古得票率領先出乎眾人意料之外，他主要得益於傳統右派的選票在候選人互相指責的選戰中分散。

    葡萄牙近年政局不穩定，頻頻舉辦選舉，削弱了傳統主要政黨的力量。與此同時，極右派異軍突起，在去年5月國會大選中第一次成為最大反對黨。

    法國新聞台（franceinfo）報導，葡萄牙的貧窮率已降到20年來最低水準，但人民仍面對住房危機、購買力不振等問題。

    葡萄牙總統沒有行政權力，但有權解散國會並重新選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播