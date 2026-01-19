葡萄牙極右派首闖總統決選再創突破 但預料難勝出

葡萄牙總統候選人溫杜拉在里斯本競選總部向支持者發表講話，此前他已成功晉級總統選舉第二輪。第二輪投票定於2月8日舉行。（歐新社）

葡萄牙昨天舉行總統大選第一輪投票，極右派政黨首次獲得進入第2輪投票的資格，一般預估其黨魁溫杜拉（Andre Ventura）勝出機率不大，但已是極右派的又一次突破。

根據今天最新部分計票結果，43歲的極右派政黨「夠了」（Chega）候選人溫杜拉得票率為23.5%，63歲的社會黨（PS）籍候選人席古（Antonio Jose Seguro）為31%，兩人將於2月8日第2輪投票決勝負，決定接替現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）的人選。

迴聲報（Les Echos）報導，在所有選前民調中，溫杜拉的支持率都領先，結果卻輸給席古一大截。這次投票率高於以往，卻是葡萄牙自1986年以來首次未在第一輪投票選出總統。

鑒於葡萄牙選民在先前兩次選舉出現明顯右傾，席古得票率領先出乎眾人意料之外，他主要得益於傳統右派的選票在候選人互相指責的選戰中分散。

葡萄牙近年政局不穩定，頻頻舉辦選舉，削弱了傳統主要政黨的力量。與此同時，極右派異軍突起，在去年5月國會大選中第一次成為最大反對黨。

法國新聞台（franceinfo）報導，葡萄牙的貧窮率已降到20年來最低水準，但人民仍面對住房危機、購買力不振等問題。

葡萄牙總統沒有行政權力，但有權解散國會並重新選舉。

