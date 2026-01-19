為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    應對格陵蘭主權爭端 專家：歐盟或不願再屈就川普

    2026/01/19 21:27 編譯林家宇／綜合報導
    美總統川普與歐洲嫌隙因格陵蘭問題加劇。（路透）

    美總統川普與歐洲嫌隙因格陵蘭問題加劇。（路透）

    美國總統川普揚言對聲援格陵蘭主權的8個歐洲國家增課10％以上關稅，激起歐洲領袖危機意識，商討對策因應。「華爾街日報」19日分析，歐盟反制策略包括貿易報復和削減軍事合作，甚至祭出此前未曾動用，有「貿易火箭筒」（Bazooka）之稱的「反脅迫工具」（ACI）。

    川普17日宣布，若美國未能達成徹底收購格陵蘭的協議，將對英國、法國、德國、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭等八個歐洲國家加徵關稅：2月先課徵10％，6月再提高至25％。

    為使華盛頓持續參與北大西洋公約組織（NATO）事務，特別是對即將滿4週年的烏俄戰爭提供支持，歐洲領袖多半吞忍川普去年四月發布，無視敵友的「解放日」全球性關稅。然而，川普眼下把貿易過度與安全掛鉤的作法，促使歐洲國家重新評估應對方式。

    全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」歐洲區總監拉赫曼（Mujtaba Rahman）認為，此次在歐洲內部瀰漫著「歐盟必須回應」的氛圍，因為「為了美國對北約和烏克蘭支持所付出的代價變得太高了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播