應對格陵蘭主權爭端 專家：歐盟或不願再屈就川普

美總統川普與歐洲嫌隙因格陵蘭問題加劇。（路透）

美國總統川普揚言對聲援格陵蘭主權的8個歐洲國家增課10％以上關稅，激起歐洲領袖危機意識，商討對策因應。「華爾街日報」19日分析，歐盟反制策略包括貿易報復和削減軍事合作，甚至祭出此前未曾動用，有「貿易火箭筒」（Bazooka）之稱的「反脅迫工具」（ACI）。

川普17日宣布，若美國未能達成徹底收購格陵蘭的協議，將對英國、法國、德國、荷蘭、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭等八個歐洲國家加徵關稅：2月先課徵10％，6月再提高至25％。

為使華盛頓持續參與北大西洋公約組織（NATO）事務，特別是對即將滿4週年的烏俄戰爭提供支持，歐洲領袖多半吞忍川普去年四月發布，無視敵友的「解放日」全球性關稅。然而，川普眼下把貿易過度與安全掛鉤的作法，促使歐洲國家重新評估應對方式。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」歐洲區總監拉赫曼（Mujtaba Rahman）認為，此次在歐洲內部瀰漫著「歐盟必須回應」的氛圍，因為「為了美國對北約和烏克蘭支持所付出的代價變得太高了」。

