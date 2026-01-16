美啟動加薩和平計畫第二階段 川普宣布成立委員會

美國總統川普15日宣布，加薩和平委員會已成立。（路透）

美國總統川普15日宣布，加薩和平委員會已成立，這是美國支持加薩和平計畫的第二階段關鍵內容。

根據《法新社》報導，川普15日在真實社群上說「我非常榮幸地宣布，和平委員會已成立。我可以肯定說，這是有史以​​來在任何時間、任何地點組成的最偉大、最負盛名的委員會。」

川普補充，該委員會成員名單將會很快公布。

在加薩和平委員會成立前，巴勒斯坦宣布成立1個由15名成員組成的技術官僚委員會，負責管理戰後加薩的日常治理。

加薩和平委員會將監督技術官僚委員會的工作，預計川普將擔任和平委員會主席。

美國支持的加薩和平計畫的第二階段正在進行中，但因一些懸而未決的問題而進展不順，問題主要集中在以軍與哈瑪斯。

對巴勒斯坦人來說，核心問題仍然是以色列從加薩走廊全面撤軍。這一步驟包含在計畫框架中，但尚未公布詳細時間表。

而哈瑪斯仍拒絕公開承諾全面解除武裝，這是以色列提出的不可談判要求。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）14日在真實社群上聲稱，美國希望哈瑪斯「全面履行其義務」。川普隔日轉發魏科夫的文章，並說美國將在埃及、土耳其和卡達支持下與哈瑪斯達成1項全面非軍事化協議，包括讓其交出所有武器和拆除所有地道。

