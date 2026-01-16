為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美啟動加薩和平計畫第二階段 川普宣布成立委員會

    2026/01/16 12:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普15日宣布，加薩和平委員會已成立。（路透）

    美國總統川普15日宣布，加薩和平委員會已成立。（路透）

    美國總統川普15日宣布，加薩和平委員會已成立，這是美國支持加薩和平計畫的第二階段關鍵內容。

    根據《法新社》報導，川普15日在真實社群上說「我非常榮幸地宣布，和平委員會已成立。我可以肯定說，這是有史以​​來在任何時間、任何地點組成的最偉大、最負盛名的委員會。」

    川普補充，該委員會成員名單將會很快公布。

    在加薩和平委員會成立前，巴勒斯坦宣布成立1個由15名成員組成的技術官僚委員會，負責管理戰後加薩的日常治理。

    加薩和平委員會將監督技術官僚委員會的工作，預計川普將擔任和平委員會主席。

    美國支持的加薩和平計畫的第二階段正在進行中，但因一些懸而未決的問題而進展不順，問題主要集中在以軍與哈瑪斯。

    對巴勒斯坦人來說，核心問題仍然是以色列從加薩走廊全面撤軍。這一步驟包含在計畫框架中，但尚未公布詳細時間表。

    而哈瑪斯仍拒絕公開承諾全面解除武裝，這是以色列提出的不可談判要求。

    美國特使魏科夫（Steve Witkoff）14日在真實社群上聲稱，美國希望哈瑪斯「全面履行其義務」。川普隔日轉發魏科夫的文章，並說美國將在埃及、土耳其和卡達支持下與哈瑪斯達成1項全面非軍事化協議，包括讓其交出所有武器和拆除所有地道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播