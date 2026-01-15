為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    影子船隊為俄走私遭制裁石油 紐西蘭示警這鄰居：註冊在你名下

    2026/01/15 19:11 中央社
    原油油輪Arabesca在2025年被英國、加拿大、瑞士及歐洲聯盟列入黑名單，原因是為俄羅斯走私遭制裁石油。（擷取自War-Sanctions網站）

    原油油輪Arabesca在2025年被英國、加拿大、瑞士及歐洲聯盟列入黑名單，原因是為俄羅斯走私遭制裁石油。（擷取自War-Sanctions網站）

    據法新社取得的機密名單顯示，紐西蘭在2024年已向庫克群島（Cook Islands）當局通報，一支由19艘油輪組成的「影子船隊」涉嫌為俄羅斯與伊朗走私遭制裁石油。

    庫克群島擁有蓬勃發展的國際船舶註冊制度，允許外國船隻以數千美元的費用懸掛其國旗航行。

    愈來愈多跡象顯示，庫克群島已成為外國走私者的避風港，他們懸掛庫克群島國旗，以規避西方國家的制裁監控。

    紐西蘭官員在2024年編制一份包含19艘「關注船舶」的清單，這些船隻近年來都註冊在庫克群島名下。

    名單上包括原油油輪Arabesca，該船經常停靠俄羅斯在波羅的海（Baltic Sea）的港口。Arabesca在2025年被英國、加拿大、瑞士及歐洲聯盟列入黑名單，原因是為俄羅斯走私遭制裁石油。

    紐西蘭名單上還包括化學品輪Maruti，該船經常航行於波斯灣（Persian Gulf）。根據美國去年12月發布的制裁公告，Maruti在2025年懸掛庫克群島旗幟時，運輸了「數十萬桶」伊朗石腦油。

    Arabesca和Maruti均已從庫克群島船舶註冊中刪除。

    然而，庫克群島當局似乎未正面回應紐西蘭對其他船隻提出的關切。

    2024年紐西蘭列出的19艘船中，截至今年1月中仍有7艘註冊在庫克群島，包括涉嫌從伊朗運輸原油的Bonetta與Ocean Wave。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播