    國際

    法國派遣首批部隊到格陵蘭 馬克宏召開緊急國防內閣會議

    2026/01/15 16:37 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國總統馬克宏今日在巴黎召開緊急國防內閣會議。（歐新社）

    法國總統馬克宏今日在巴黎召開緊急國防內閣會議。（歐新社）

    法國總統馬克宏今（15日）在巴黎召開緊急國防內閣會議，討論美國總統川普聲稱有意吞併格陵蘭，和伊朗強力鎮壓全國性示威等議題，並派遣首批部隊到格陵蘭。

    根據《路透》報導，1位法國官員證實，這次緊急會議定於格林威治標準時間上午7時開始。

    目前馬克宏已針對格陵蘭展開行動。他在X上發文表示，首批法國軍事人員已啟程前往格陵蘭，參加由丹麥和格陵蘭組織的聯合軍事演習。

    法國駐極地大使達爾沃（Olivier Poivre d'Arvor）向《法國資訊電台》透露，部署到格陵蘭的人員都是山地專家。他稱首批人員約15人，正在協助籌備代號為「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance）的演習。

    德國、挪威和瑞典也已開始向格陵蘭部署軍隊，以表達對丹麥和格陵蘭的支持。

    此軍事部署是在美國、丹麥和格陵蘭官員舉行高風險會晤之後所進行的。該會晤結果顯示，三方在格陵蘭未來問題上，仍存在無法調和的分歧。

    另外馬克宏將於15日晚些時候，向法國武裝部隊發表新年致詞。

