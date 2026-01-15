比被川普統治更糟！外媒揭格陵蘭人「最怕的事」

格陵蘭人更擔心當前的經濟狀況。（美聯社）

美國總統川普近日對收購格陵蘭展現強烈興趣，川普聲稱，若美國不主動接管，這片具備關鍵戰略地位的領土，極可能落入中國或俄羅斯的勢力範圍。不過外媒指出，根據民調，格陵蘭人比起被美國接管或是外國入侵，更擔心當前的經濟狀況。

根據《華爾街日報》報導 相較於大國之間的領土角力，格陵蘭人的反應卻顯得十分冷靜。近年來的多次民意調查一致顯示，島上5萬7000名居民對於被美國或其他國家接管的危機感並不高，他們真正關心且深感焦慮的，其實是島內日益嚴峻的經濟現狀與生計問題，對於格陵蘭人而言，「貧窮」遠比「外國入侵」更令他們恐懼。

請繼續往下閱讀...

目前格陵蘭的經濟結構極度單一，高度依賴漁業出口，以及近期因興建新機場而湧入的基礎建設投資。雖然該島冰層下蘊藏豐富礦產，但外媒分析指出，格陵蘭出口額高達 98%皆為海鮮，若想將目前的漁業經濟轉型為採礦巨頭，不僅需要投入數十億美元的開發成本，更可能耗時多年才能見到成效，轉型之路極其艱辛。

面對川普的收購野心，格陵蘭官員私下則坦言，外界看到的可能是戰略價值，但實際經營起來卻是另一回事。官員透露，至少在短期內，無論是誰統治這座島嶼，面對的恐怕都不是如外界預期的「黃金礦脈」，而是一個需要龐大資金填補、深不見底的「經濟錢坑」，這也讓收購提案在務實層面上顯得困難重重。

回顧過去十年，格陵蘭靠著丹麥政府每年超過10億美元的補貼、基礎設施投資，以及全球大比目魚、鱈魚和蝦類價格上漲，勉強維持經濟運轉。但好日子似乎已到盡頭，格陵蘭經濟成長率從2024年的0.8%驟降至2025年的0.2%，成長幾乎陷入停滯。

除了海鮮價格下跌，格陵蘭更面臨生態失衡的威脅。受海水溫度上升影響，蝦類繁殖受阻導致儲量下降，加上捕食蝦類的鱈魚數量暴增，讓格陵蘭的漁業產值雪上加霜。在公共財政劇烈惡化與人口老化的雙重打擊下，如何度過眼前的經濟寒冬，顯然比應對川普的領土收購提議，更令格陵蘭人感到迫在眉睫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法