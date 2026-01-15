又罵澤倫斯基！ 川普：阻礙烏克蘭和平的不是普廷而是他

美國總統川普再度針對烏克蘭總統澤倫斯基！他接受專訪時指責，阻礙和平的人不是俄羅斯總統普廷，而是他。（路透）

美國總統川普再度針對烏克蘭總統澤倫斯基！他接受專訪時指責，阻礙和平的人不是俄羅斯總統普廷，而是澤倫斯基。

美國總統川普在當地時間14日於白宮接受《路透》專訪，川普稱，普廷已準備好結束這場持續了近4年的戰爭，而澤倫斯基的態度則更為謹慎。川普說：「我認為他（普廷）已經準備好達成協議。但烏克蘭還沒做好達成協議的準備。」

請繼續往下閱讀...

當被問及為何美國主導的談判至今仍未能解決烏俄戰爭時，川普直接點名：「因為澤倫斯基。」記者追問，為什麼認為澤倫斯基在談判中有所保留，川普沒有詳細說明，只說：「你知道的，他很難達成協議。」

美國談判代表一直敦促烏克蘭放棄其東部頓巴斯地區，以此作為與俄羅斯達成協議的條件。不過澤倫斯基已公開表示，排除向莫斯科做出任何領土讓步的可能性，並表示根據烏克蘭憲法，無權放棄任何土地。

報導指出，美烏2位總統的關係長期以來一直不穩定，儘管在川普重返白宮的第1年裡，2人的互動似乎有所改善，但這次川普的言論顯示他對烏克蘭領導人再次感到不滿。

川普最新的言論與歐洲盟友的說法形成鮮明對比，後者一直聲稱莫斯科對結束在烏克蘭的戰爭幾乎沒有興趣。不過川普卻更願意相信普廷的保證，而不是美國盟友的領導人，這令基輔、歐洲各國和美國議員（包括一些共和黨人）感到失望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法