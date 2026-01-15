川普是我爸爸？土耳其55歲女求法院驗DNA找真相

一名55歲來自土耳其的女子聲稱自己是川普女兒。（圖片擷取自X/@bosunatiklama）

土耳其安卡拉（Ankara）一名55歲女子Necla Ozmen最近引起國際注意，她聲稱美國總統川普（Donald Trump）其實是自己的生父，並已採取法律行動要求進行DNA親子鑑定，希望揭開自己身世之謎。

綜合外媒報導，該名土耳其女子是被收養長大，但她表示多年來對出生背景一直有疑問，據她的說法，2017年她的母親曾透露自己其實是在土耳其醫院出生後不久被另一名美國女子交給養父母撫養，並提及那名美國女子名為Sofia，暗示她是與當時尚未成名的川普有過一段「禁忌關係」的結果。

請繼續往下閱讀...

女子指出，她的官方出生記錄中存在不一致之處，加上她認為自己與川普及其子女在外貌上有某些相似之處，因此堅信自己可能是川普的親生女兒，她也表示：「我不想給他帶來麻煩，我只是想知道真相。」她認為若川普願意提供DNA樣本，親子關係便能透過科學方法證明。

去年9月，女子在安卡拉家庭法院中提出親子訴訟，請求法院進行DNA測試，不過法院以證據不足為由，駁回了她的請求，目前已向法院提出上訴，同時透過土耳其美國大使館遞交多份請願書，希望進一步處理此案。

對於這起跨國認親事件，川普及其法律團隊尚未公開回應，女子表明，希望有朝一日能親自見到被認為是自己父親的人，確認自己的身份真相。

Donald Trump'a babalık davası açan Türk vatandaşı Necla Özmen:



“Babam benim gibi çatlak, kendisi de bunun farkında.



DNA testine de yanaşmayacağını biliyorum; çünkü kızı olduğumu biliyor.” pic.twitter.com/yCvWmQ7qKH — ???? Muhbir （@ajans_muhbir） January 8, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法